Для чего русские придумывали загадки

Русские это уникальный народ с очень богатой культурой. За многие века своего существования они придумали массу интересных загадок, которые современные люди далеко не всегда могут правильно отгадать. Александр Асов в своей книге «Тайны русских волхвов. Чудеса и загадки языческой Руси» описывает их великое множество. В них отображаются мифические верования и иносказания того времени.

Для чего же русские придумывали загадки?

Сообразительность, догадливость, креативность — все это очень важные качества, которые высоко ценились во все времена. Загадки загадывали людям различного возраста, но особенно они полезны для детей и подростков. Наши предки были очень суеверными и верили в нечистую силу, злых духов, различных божественных существ. Чтобы не накликать беду, они не говорили прямо. В те времена считалось, что с помощью разговора загадками можно утаить от нечистой силы свои планы. В результате можно было уберечься от наводнения, засухи, неудачной охоты, пожара, болезни и других напастей. Загадки помогали древним скрытно описывать свою жизнь.

Загадки у русских нашли самое широкое применение в различных ритуалах и обрядах. Об этом написано в книге «Загадки Древней Руси» (авторы А. А. Бычков, А. Ю. Низовский, П. Ю. Черносвитов). Так, загадывание загадки было давней ритуальной речевой игрой. Первый участник говорил иносказание, а другой должен был правильно назвать обозначенный предмет (детонат).

Некоторые из этих традиций дошли и до наших дней. Например, жениху для выкупа невесты нужно проявить немалую смекалку, разгадывая сложные и заковыристые загадки. Сегодня обычно спрашивают о любимых блюдах невесты, ее увлечениях, хобби. Раньше же на Руси для выкупа невесты у жениха просили сваренную без огня кашу. Ему нужно было догадаться и поднести людям мед.

В древних загадках описывалась борьба человека с мифическими силами природы. Считалось, что если верно их отгадать, то можно получить власть над русалками, водяными, лешими. Если же нет, то человек навлекал на себя беду или вовсе погибал. По давним верованиям русалки загадывали попавшим к ним людям загадки на тему сил природы. Если человек давал неправильный ответ, то его «защекочивали». Пошла даже такая поговорка: «Панночка загадочек не вгадала. / Русалочка панночку залоскотала».

Свое первоначальное предназначение русские загадки в наши дни утратили. Но с их помощью можно отлично развлечься и повеселиться в компании. Также такие загадки стоит загадывать детям, чтобы они становились более образованными.