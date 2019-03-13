Почему американцы хотели сбросить бомбу на Луну

В 1950-е годы американское правительство разрабатывало план по сбросу атомной бомбы на поверхность Луны. Проект назывался "А119" и был рассекречен спустя 50 лет.

Считается, что целью взрыва было показать превосходство США над СССР в космической гонке во время Холодной войны. После того, как Советский союз запустил Спутник-1, в Америке решили взять реванш и создали массу исследований. Их результатом стал проект "А119".

До 1962 года в Иллинойском технологическом институте проводили испытания по влиянию возможного ядерного взрыва на Землю. Считалось, что его увидят на нашей планете, а сама ситуация поднимет патриотизм в стране.

Проект отменили в январе 1959 года. Причины этого не разглашались. Существует несколько версий, почему это случилось. Во-первых, общественность могла негативно отреагировать на ядерный взрыв. Во-вторых, в случае неудачного запуска, могли пострадать люди. В-третьих, поверхность Луны могла быть заражена, и в будущем люди не смогли бы ее использовать для исследований и колонизации.