Были ли Невский и хан Батый родственниками 

Предки святого Руси Александра Невского среди иноземцев — реально ли это? Современны историки не единодушны в оценках его прошлого.
Это не доказано
Нет никаких исторических свидетельств, которые были бы достаточно убедительны в подтверждении кровного родства Батыя и Александра Невского. В книге «Александр Невский. Спаситель земли русской» Сергей Баймухамедов честно пытается найти родственные связи «спасителя» и Батыя, приводит различные версии. Но в итоге связи этой не находит.
А может — было?
Может, и было. Историк Вадим Егоров, исследуя документальные источники, свидетельствующие об отношениях Сартака в Улусе Джучи (епархия Батыя), склонен полагать, что если и была связь, то только на этом уровне — между сыном Батыя (Сартаком) и Александром. Во всяком случае, письменные свидетельства косвенно эту связь подтверждают (но только косвенно). Советский писатель Александр Югов в своей книге писал, что родство Невского и Батыя — исторически сложившийся факт, и исходя их этого (отчасти) нужно рассматривать новейшую историю. Убедительных доказательств данного утверждения Югов не привел. Югов пишет, что Бату (Батый), общаясь с Невским, называл его «возлюбленным зятем моим, нареченным сыном». Более того — преемником «улуса моего».
Но зачем?
Самый известный советский и российский исследователь этой темы Лев Гумилев писал, что Батыю такой родственный союз необходим был для борьбы с немцами. Документальных доказательств, убеждающих в том, что данная гипотеза основывается на фактах, тоже нет. … Согласно историческим свидетельствам, Александр Невский был хорошим переговорщиком, стремился мирно решать вопросы во время фактического владычества Золотой Ордой на Руси (татарского ига). В 1262 году несколько русских городов (Владимир, Суздаль, Ростов, Переславль, Ярославль) восстали против татар. Невский ездил в Орду договариваться, чтобы сгладить этот конфликт. Во время этой поездки Александр Невский заболел и вскоре умер.