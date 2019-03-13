Были ли Невский и хан Батый родственниками

Предки святого Руси Александра Невского среди иноземцев — реально ли это? Современны историки не единодушны в оценках его прошлого.

Это не доказано

Нет никаких исторических свидетельств, которые были бы достаточно убедительны в подтверждении кровного родства Батыя и Александра Невского. В книге «Александр Невский. Спаситель земли русской» Сергей Баймухамедов честно пытается найти родственные связи «спасителя» и Батыя, приводит различные версии. Но в итоге связи этой не находит.

А может — было?

Может, и было. Историк Вадим Егоров , исследуя документальные источники, свидетельствующие об отношениях Сартака в Улусе Джучи (епархия Батыя), склонен полагать, что если и была связь, то только на этом уровне — между сыном Батыя (Сартаком) и Александром. Во всяком случае, письменные свидетельства косвенно эту связь подтверждают (но только косвенно). Советский писатель Александр Югов в своей книге писал, что родство Невского и Батыя — исторически сложившийся факт, и исходя их этого (отчасти) нужно рассматривать новейшую историю. Убедительных доказательств данного утверждения Югов не привел. Югов пишет, что Бату (Батый), общаясь с Невским, называл его «возлюбленным зятем моим, нареченным сыном». Более того — преемником «улуса моего».

Но зачем?