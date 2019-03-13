Что происходит на могиле Соньки Золотой Ручки

Софья Блювштейн по прозвищу Золотая Ручка, самая знаменитая воровка и мошенница в дореволюционной России, да и в Европе, обрела в некотором роде бессмертие. Многие верят в ее чудотворную силу после смерти, ее небесное заступничество и покровительство. К Сонькиной могиле не иссякает поток посетителей, приносящих дары и молящих о чудесной помощи.

Неуловимая и легендарная

Она владела потрясающим даром перевоплощения и обольщения. Выдавая себя за богатых и знатных особ, Соня втиралась в доверие ювелиров и богатых коммивояжеров и ловко присваивала крупные денежные суммы за фиктивные сделки. А когда те спохватывались, ее след уже простывал. Кражи, совершенные фирменным почерком Золотой Ручки, становились сенсациями и долго не сходили со страниц печати. Многих мужчин она делала орудиями своих преступных замыслов. Ей помогало знание пяти европейских языков.

Ее знали не только в воровском мире, но и среди простого народа. Однажды уличная толпа спасла ее от ареста. Про нее передавалась молва, что она крадет только у богатых, а бедным помогает. Один отчаявшийся молодой человек после случайной встречи с ней нашел у себя кармане 500-рублевую ассигнацию, благодаря чему смог расплатиться с долгами и раздумал совершать самоубийство.

Аресты и побеги

Впервые она была арестована в 1880 году. Многие считают, что Соню так долго не ловили не из-за каких-то талантов, а потому что она была информатором полиции в воровском мире. На этот раз то ли она не поделилась деньгами с куратором, то ли отказала ему в интиме, а может быть, все это и ложь. Судебный процесс способствовал еще большей популярности Золотой Ручки. Печать изобразила ее жертвой полицейской провокации: у Сони нашли революционные прокламации. Так или иначе, но в первый же год сибирской ссылки, на которую она была осуждена, Соня сбежала.

После этого она отметилась несколькими характерными кражами в России и за границей. В 1885 году попалась снова, бежала вместе с влюбившимся в нее тюремным надзирателем, снова попалась и на сей раз была отправлена на каторгу на остров Сахалин. Неоднократно пыталась бежать и оттуда, но после третьей поимки была закована в кандалы и неожиданно смирилась. Отбыв срок, она осталась на Сахалине на вечное поселение. Через год неожиданно крестилась в православие, а в 1902-м или 1904 году умерла.

Жизнь после смерти

Однако «сообщения очевидцев», встречавших Золотую Ручку после ее смерти то здесь, то там, множились год от года. Снова газеты писали о кражах, совершенных таинственной, уже пожилой дамой, в характерной, всем хорошо известной манере. В 1920 году ее видели в Одессе в одном экипаже вместе с начальниками местной ЧК. А в следующем году она умерла в Москве и была погребена на Ваганьковском кладбище. По крайней мере, там стоит ее аллегорический памятник. По мнению всех официальных источников, эти могила и памятник — кенотаф.

Но Антон Павлович Чехов , посетивший Сахалин в начале 1890-х и встретившийся с Соней, написал про нее, что это некрасивая стареющая женщина. Он не поверил, что перед ним — знаменитая мошенница и соблазнительница. У недоверия были все основания. Ведь Софью Блювштейн никак нельзя было назвать в то время стареющей — ей должно было быть всего сорок лет.

Многие убеждены, что Золотой Ручке удалось скрыться с Сахалина уже в первый побег. Вместо себя она каким-то образом убедила или подкупила отбывать срок неизвестную женщину. А сама благополучно скрылась, безбедно прожив остаток жизни.

Поклонение

На безымянную могилу, почитаемую некоторыми как могила Сони Золотой Ручки, несут цветы, денежные приношения, записки с просьбами помочь. Помочь в жизни, в деле, в счастье, просто дать здоровья и любви, но иногда и прямо: раздобыть много денег, разбогатеть, даже «стать хорошими ворами». Кому-то удается. «Спасибо, родная!» — пишут такие счастливцы в записочке, к которой иногда прикладывается стодолларовая купюра.

Поток посетителей к Сониному кенотафу не иссякал никогда в советское время. Но бурная вспышка поклонения началась в 1990-е и с тех пор не прекращается. Неправильно думать, будто за чудесным заступничеством Золотой Ручки обращаются только представители криминального мира — авторитеты, а также недавно вступившие на преступную тропу.

По свидетельству знающих лиц, основной поток посетителей — девушки и молодые женщины. А наиболее часто обращаемые к Соне просьбы — найти богатого мужа, помочь устроиться на высокооплачиваемую работу. Кому удается — те верят в покровительство Золотой Ручки, в совершенное ею чудо. Популярность легендарной воровки и обольстительницы не снижается. Люди верят в ее чудесную силу.