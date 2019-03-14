«Город»: история хита Бориса Гребенщикова

На волне нового ажиотажа вокруг фильма «Асса» WomanHit.ru вспоминает одну из главных песен картины. «Под небом голубым» ассоциируется, как правило, с группой «Аквариум». На самом деле эта композиция появилась намного раньше

Сам Борис Гребенщиков одно время утверждал, что он не в курсе, кто автор песни. Вообще с этой композицией связано так много легенд, что даже самые преданные поклонники «Аквариума» не знают, какая из них верная. Есть версия, что «Под небом голубым» — народная израильская композиция. Кто-то утверждает, что автор — средневековый поэт Франческо ди Милано, который тем не менее все равно почему-то писал на иврите.

На самом деле все началось еще в 1972 году. Именно тогда поэт Анри Волохонский сочинил стихотворение «Рай». Музыку написал Владимир Вавилов , который выдал свою мелодию за произведение лютниста XIV века Франческо Канова да Милано. Первым исполнителем песни стал бард Алексей Хвостенко , многолетний друг и соавтор Анри Волохонского. Его знают под псевдонимом Хвост. Он, к слову, ушел из жизни совсем недавно, в 2017-м.

Ну а тогда песня стала известной в бардовской среде, ее включали в свой репертуар многие исполнители.

В семидесятые годы прошлого века песня использовалась в спектакле «Сид» ленинградского театра-студии «Радуга». Причем там главную роль играл покойный ныне флейтист группы «Аквариум» Дюша Романов. Так вот, по легенде, именно там ее и услышал, собственно, Борис Борисович и творчески переработал.

В оригинальном варианте звучат слова «Над твердью голубой есть город золотой». А Гребенщиков начал со строчек «Под небом голубым». Говорят, что он просто не очень верно услышал слова. Однако сам музыкант в одном из интервью прямо сказал, что переделка была сознательной. «Царство Божие находится внутри нас, и поэтому помещать Небесный Иерусалим на небо… бессмысленно».

Впервые Гребенщиков исполнил «Город» в марте 1984 года на концерте в Харьковском государственном университете. Он был пятым по счету ее исполнителем. Тогда, во время дебюта песни в его авторстве, он и признался, что не в курсе, кто и когда написал эту вещь. Двумя годами позже, в январе 1986-го, песня была записана группой «Аквариум» в ленинградском Доме радио. Под именем «Город» она вошла в альбом «Аквариума» «Десять стрел», исполнялась на множестве концертов и стала «визитной карточкой» Бориса Гребенщикова.