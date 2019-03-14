Мифы, оказавшиеся очень живучими

Миф о том, что брошенная с высоты монета может убить человека, бродит уже не первое десятилетие. Есть версия, что появился он после возведения в Нью-Йорке в 1931 году знаменитой высотки Эмпайр-стейт-билдинг. Первых посетителей, поднимавшихся на небоскрёб, экскурсоводы впечатляли рассказом о том, что одноцентовая монета, сброшенная с высоты почти 400 метров разгоняется до скорости больше 300 км/ч. Если она ударит человека по голове, то пробьёт череп. Как ни странно, но в эту неправдоподобную историю люди верят и по сей день. В реальности монета из-за сопротивления воздуха наберёт скорость в десять раз меньшую, и её будет недостаточно для повреждения даже менее прочных, чем кость, материалов.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё заблуждения оказались очень живучими.