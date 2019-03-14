Как Петр I поступал с чиновниками-казнокрадами

Коррупция на Руси долгое время была вполне легальным видом деятельности и даже больше — единственным источником дохода для государственных людей.

Князь посылал своих представителей «на землю» без денежного вознаграждения, но наделял их огромными и даже чрезвычайными полномочиями. Собрав мзду, наместники возвращались обратно, часть из добытого отдавалась в пользу казны.

Формировалась круговая порука между представителями центрального и местного управления.

Пётр Первый

Отчаянные меры по борьбе с взяточничеством принимал Пётр I. Он даже ввёл смертную казнь за любую взятку, равную стоимости верёвки, на которой и предполагалось вешать казнокрадов.

Подобное нововведение, конечно, вызвало ажиотаж, императору заявили, что он останется без подданных. Меншиков, любимец царя, искушенный в политике человек, чудом избежал ссылки в Сибирь, когда выяснилось, что он брал взятки за предоставление выгодных военных подрядов.

Характерен также и такой эпизод, когда после многолетнего следствия был изобличён в коррупции и повешен при всём истеблишменте сибирский губернатор Гагарин. А потом, через три года, четвертовали за взяточничество обер-фискала Нестерова — того, кто изобличил Гагарина.

Борьба с коррупцией велась активно, но тотального характера не обретала. Петр видел в недобросовестности чиновников чуть ли не главного врага своих реформ, Екатерина II особым указом запретила любые виды «акциденций» (так в ту эпоху называли подношения). Имена взяточников объявлялись для всеобщего ознакомления.

Николай Первый

Показательная коррупционная история случилась во время правления Николая I. Разумеется, в стиле гоголевского ревизора. И закончилась она большим скандалом и судом над неким Хмельницким, в ту пору губернатором Смоленска.

В течение нескольких лет чиновники осуществляли дорогостоящий ремонт мостов и перестройку дороги, по большей части на бумаге. Выяснив, что на каждую версту они якобы тратили по тридцать пять тысяч рублей, что в 10 раз дороже реальных затрат, Николай I воскликнул: «Дешевле вымостить эту дорогу серебряными рублевиками, чем камнем!».

Александр II

Александр II жаловался Лорис-Меликову на «безоглядную не преданность чиновничества, которая только и служит, что не государю и народу, а своему кошельку». В рамках борьбы с коррупцией Александр II также обязал чиновников публиковать данные о своём имуществе и доходах, притом не только о своих личных, но и об имуществе, состоящем за женами.