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Секты ХХ века: что не так 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Плетеный человек"
Социологи до сих пор не определились со значением слова "секта". Одни считают это религиозными группами, а другие определяют их как идеологическое объединение людей. В любом случае, некоторые из этих сообществ ХХ века были очень опасными.

"Храм народов"

Она считается одной из самых страшных сект в мире. Ее организовал Джим Джонс, который с детства увлекался религией и коммунизмом. В 1956 году он начал развивать свою секту и привлекал последователей тем, что умеет исцелять болезни и видеть будущее. Некоторые очевидцы сообщают, что его речи были скорее политические, чем религиозные. Наибольшую известность движение получило в 1978 году, когда 1000 человек-последователей добровольно ушли из жизни. Почему они это сделали, до сих пор остается загадкой.

"Врата рая"

Ее создал Маршалл Эпплуайт, который рос в семье церковного священнослужителя. Он был талантливым музыкантом, но в 20 у него начались проблемы с психикой. Он лег в специальную больницу, где познакомился с медсестрой Бонни Нетлз, которая рассказала ему о библейских пророчествах, реинкарнации и инопланетянах. Вскоре они создали секту, где обещали своим адептам, что те отправятся в путешествие на космическом корабле после смерти, если будут выполнять все условия. Они носили черную одежду, не прикасались и иногда даже не разговаривали друг с другом. Каждый член секты должен был оставить и забыть в свою семью. Как и в случае с "Храмом народа", Эпплуайт заставил всех уйти из жизни, пообещав то самое путешествие.

"Орден солнечного храма"

Учение было основано в 1984 году Люком Журе. Оно ведет свое происхождение от ордена темплиеров и сочетает мистику, астрологию и алхимию. Согласно учениям, Земля движется к Апокалипсису, а смерти не существует. Сектанты считали, что в потусторонней жизни их ждет возрождение. Также они совершали массовые убийства тех, кто не верил в их учения, а потом и сами ушли из жизни.
Комментарии
Истории , Джим Джонс
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