Самые популярные теории заговора 

Существует множество теорий заговора. Люди постоянно строят свои догадки о том, как на самом деле устроен мир. Рассказываем о тех, в которые верят больше всего.
Иллюминаты и другие тайные сообщества
Существует несколько теорий заговора с упоминанием разных сообществ, но самые популярные иллюминаты. Сторонники этой теории считают, что многие известные люди и президенты всех стран входят в это сообщество. Цель иллюминатов — установка своего порядка во всем мире, создание своего правительства и авторитарный контроль. К иллюминатам причисляют не только политических лидеров, но и Голливудских звезд. Некоторые люди считают, что многие революции происходили благодаря этому обществу.
Тайна другой стороны Луны
Многие люди до сих пор верят, что на другой стороне спутника Земли находится что-то загадочное, скрытое от людских глаз. Один утверждают, что там живут инопланетяне, другие уверены в существовании базы Гитлера. И даже высадка "Чаньэ-4", которую китайские ученые произвели в январе этого года на обратную сторону Луны не может им доказать, что на другой стороне ничего нет.
Всемирный заговор рептилий
Репортер Дэвид Айк выпустил серию книг об этой теории заговора. Он утверждает, что миром управляют ящерицы-мутанты, которые умеют перевоплощаться в людей. Одним из представителей рептилоидной расы, по его мнению, является Джастин Бибер. В 2016 году несколько зарубежных изданий опубликовали новость о том, что люди видели перевоплощение Бибера в ящерицу. Это происходило в аэропорте Лондона. После этого все больше людей стали верить в эту теорию.