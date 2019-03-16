Самые популярные теории заговора

Существует множество теорий заговора. Люди постоянно строят свои догадки о том, как на самом деле устроен мир. Рассказываем о тех, в которые верят больше всего.

Иллюминаты и другие тайные сообщества

Существует несколько теорий заговора с упоминанием разных сообществ, но самые популярные иллюминаты. Сторонники этой теории считают, что многие известные люди и президенты всех стран входят в это сообщество. Цель иллюминатов — установка своего порядка во всем мире, создание своего правительства и авторитарный контроль. К иллюминатам причисляют не только политических лидеров, но и Голливудских звезд. Некоторые люди считают, что многие революции происходили благодаря этому обществу.

Тайна другой стороны Луны

Многие люди до сих пор верят, что на другой стороне спутника Земли находится что-то загадочное, скрытое от людских глаз. Один утверждают, что там живут инопланетяне, другие уверены в существовании базы Гитлера. И даже высадка "Чаньэ-4", которую китайские ученые произвели в январе этого года на обратную сторону Луны не может им доказать, что на другой стороне ничего нет.

Всемирный заговор рептилий