В Сети решают задачку для китайских школьников 

Пользователи Сети пытаются решить популярную математическую задачку для учеников начальной школы в Китае. Видео было опубликовано на канале MindYourDecisions.
Учеников просят рассчитать высоту стола при условии, что расстояние от головы черепахи под столов до головы кота на столе составляет 170 сантиметров, а расстояние от головы кота, сидящего под столом, до головы черепахи на столе — 130 сантиметров.
Если вы еще не догадались, как правильно решать эту задачку, советуем посмотреть видео. Автор ролика рассказывает о двух способах решения этой задачи.
Открытые источники
Первое — необходимо составить уравнение, а затем «сократить» котов и черепах. Второе — поставить в уме два стола друг на друга и также «сократить» животных. Таким образов получается, что высота стола 150 сантиметров.
Открытые источники
Открытые источники
Видео про математическую задачку набрало более 1 миллиона просмотров.