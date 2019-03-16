В Сети решают задачку для китайских школьников

Пользователи Сети пытаются решить популярную математическую задачку для учеников начальной школы в Китае. Видео было опубликовано на канале MindYourDecisions.

Учеников просят рассчитать высоту стола при условии, что расстояние от головы черепахи под столов до головы кота на столе составляет 170 сантиметров, а расстояние от головы кота, сидящего под столом, до головы черепахи на столе — 130 сантиметров.

Если вы еще не догадались, как правильно решать эту задачку, советуем посмотреть видео. Автор ролика рассказывает о двух способах решения этой задачи.

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Первое — необходимо составить уравнение, а затем «сократить» котов и черепах. Второе — поставить в уме два стола друг на друга и также «сократить» животных. Таким образов получается, что высота стола 150 сантиметров.

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Видео про математическую задачку набрало более 1 миллиона просмотров.