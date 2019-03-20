Как понять, что вас пытаются загипнотизировать

Человек всегда мечтал манипулировать чужим сознанием. Сегодня эту возможность предоставляют курсы по обучению гипнозу в различных коммерческих центрах. В связи с этим, мы решили рассказать, что такое гипноз, и как ему противостоять.

Гипноз — в массы

Доктор философии по антропологии Карлос Кастанеда, автор многих сочинений о шаманизме, считал «магию» важнейшим способом манипуляции сознания человека. Именно поэтому свои книги он посвятил учению толтеков («людей знания»), о котором узнал от мексиканского мага Хуана Матуса. Суть учения сводится к изменению восприятия окружающего мира другим человеком. Иными словами, после сеанса такой «магии» другой человек видит все вокруг себя в другой реальности. Например, мага воспринимает как Бога.

И хотя Кастанеда утверждал, что всё это делается во имя человека, его труды позволяют так называемым "нагвалям" (магам) духовно властвовать над другими людьми. Между тем специалисты по гипнозу говорят, что художественные трактаты Карлоса Кастанеда можно смело отнести к гипнологии — науке о гипнозе.

Впрочем, его вряд ли можно назвать первооткрывателем гипноза. Заслуга Кастанеды заключается в популяризации этого учении. Понять научные статьи гипнологов могли только сами гипнологи, а не широкая публика. Другое дело, увлекательные книги талантливого писателя, каким был Кастанеда. Ставшие бестселлерами, его публикации открыли западному обществу таинственную силу гипноза, а также подсказали многим аферистам путь к ненасильственному изъятию чужих денег.

Сомнамбулический сон

Между тем о гипнозе было известно еще с древних времен. Первые выводы о мыслительном влиянии человека на своего оппонента были сделаны врачом и алхимиком Парацельсом еще в начале XVI века. Но гипнология, как официальная наука, была представлена публике лишь в 1866 году трудами французского доктора Амбруаза Льебо, основателя школы Нанси. Он доказал, что гипнотический транс носит психофизиологическую природу и не является магнетизмом, как считалось на тот момент официальной медициной. В частности, Льебо исследовал сомнамбулизм и разработал методику введения пациентов в эту форму сна. «На первый взгляд, человек, находящий в состоянии сомнамбулического сна, выглядит абсолютно нормальным и не спящим, — писал Амбруаз. — Но он выполняет всё, что ему говорят».

Главное — утомить

После трудов доктора Льебо гипнология стала развиваться ускоренными темпами. Оказалось, необязательно вводить человека в сомнамбулический сон, чтобы влиять на его сознание. «Гипноз есть не что иное, как прививание путем слова или другим каким-либо способом различных психических явлений. Например, чувства, ощущения, или действия другому лицу при отвлечении его волевого внимания или сосредоточенности», — считал русских психолог Владимир Михайлович Бехтерев. С ним был согласен врач-физиолог Иван Петрович Павлов . По его мнению, чтобы загипнотизировать человека, нужно было вызвать в нем умственное утомление. Выражаясь научным языком, необходимо спровоцировать торможение клеток головного мозга, что происходить в момент обычного засыпания.

Параллельно с теорией Павлова формировалось и представление о гипнозе, как о генерализируемой сверхвнушаемости, которой придерживался американский гипнолог Майкл Халл. Впрочем, современные эксперты убеждены, что обе теории друг друга только дополняют.

Транквилизаторы — оружие гипнотизеров

Сегодня гипнология считается уже сформировавшей наукой, обогащенной трудами многочисленных авторов. Существуют вполне реальные процедуры и проверенные годами техники погружения человека в состояние гипноза. Некоторые из них далеки от метафизики. Например, для преодоления защитной реакции головного мозга от психического воздействия извне (оказывается, в нашем организме есть механизм борьбы с гипнозом) применяют различные препараты, в частности мепробомат и фенобарбитал.

Гипнологу, который незаметно ввел человеку эти транквилизаторы, остается лишь монотонно что-то говорить, постепенно понижая голос. «Таким способом можно загипнотизировать кого угодно, например, во время делового завтрака, — рассказывает преподаватель по гипнозу, который предпочел остаться анонимным, — Я знаю бизнесменов, которые именно так подписывают выгодные им контракты». По приведенной им статистике, у 40% людей слабая защита от внушаемости. Они и являются «золотым фондом» различных гипнотизеров, чаще всего криминальной ориентации.

Мошенники

В настоящее время в России действуют порядка 266 крупных школ, где обучают гипнозу, в то числе и технике нейролингвистического программирования. Скорее всего, не все выпускники становятся гипнологами «с большой дороги». Однако специалисты уверены, что 4% всех преступлений совершается именно учениками таких школ. Как правило, в криминальных целях используют каталепсию, искажение восприятия времени, положительные и отрицательные галлюцинации, амнезию, постгипнотическое внушение.

«Какова бы ни была сила воли у человека, если он попал под гипноз, он выполнит любое преступное действие, внушенное ему злоумышленником», — убеждена кандидат юридических наук Лидия Седых. По её словам, такие преступления трудно доказать, а, значит, и приговорить преступника-гипнолога к реальным срокам. Недавно оперативники Главного управления МВД России по Ставропольскому краю расследовали дело человека, использующего нейролингвистическое программирование для ненасильственного изъятия денег. «Я и сам не заметил, как быстро мы стали друзьями», — рассказывал один из потерпевших, который по доброй воле отдал ему 87 тысяч рублей.

Защитная реакция

Понять, что против вас применяют гипноз, достаточно просто. Для начала мошенник-гипнотизер копирует вашу позу и подстраивается под ритм вашего дыхания, при этом в быстром темпе произносит совершенно ненужную информацию, постепенно понижая голос. Если у вас появляется чувство вины перед ним, то первые его стрелы попали в цель.

Кстати, нейролингвистическое программирование применяется и со стороны сотрудников спецслужб. «Во время переговорного процесса ставится задача максимально расположить бандитов к себе, вызвать у них чувство взаимной симпатии, с тем, чтобы усыпить бдительность», — поделился опытом один из оперативников Сергей Д. — Такая программа всегда составляется индивидуально, с учетом психики оппонента».