Сколько в современных русских «татарской» крови

В наши дни генетика стала серьезным подспорьем археологии в том, что касается изучения древнейшей истории человечества.

Особенно ценны данные генетики в тех случаях, когда речь идет об изучении происхождения народов, их расселения по материкам, смешения с другими народами. Но, к сожалению, данные генетики не для всех имеют исключительно научный интерес. Модные сегодня обсуждения результатов генетических исследований иногда превращаются в инструмент спекуляций, не всегда добросовестных.

Русские — не славяне

На Украине сейчас очень в моде теория о том, что русские — это и не славяне вовсе, а народец, возникший от смешения финно-угров с татарами, и по странной случайности говорящий на русском (славянском) языке. При этом сторонники этой идеи опираются на некие исследования, которые были проведены учеными из лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического центра Российской академии медицинских наук.

Изучение генофонда русского народа, как бы и показало, что русские — это те же финны. Так что, ни о каком братстве русского и украинского народов и речи не идет. Разумеется, «развенчатели мифов» о единстве восточных славян не забывают и о татарах, куда же без них! Действительно интересная научная проблема о степени родства народов, издавна сосуществовавших на просторах восточной Европы переходит, таким образом, на уровень политических дрязг.

Русские — самые «славянские славяне»

Эта идея насаждается другой категорией мифотворцев, которой кажется, что «удревнение» возраста народа способствует каким-то образом, его авторитету и статусу в мире. Сторонники этого мифа ставят знак равенства между русскими и славянами вообще, а затем идут еще дальше, объявляя о полном тождестве русских и пресловутых индо-ариев, получая, таким образом «русо-ариев» или «славяно-ариев». Построив эту замысловатую логическую цепочку, можно делать заявления о том, например, что наши предки, древние русичи, они же протославяне, проживали на всей территории современной России, включая Сибирь, а так же в Индии, в Иране и вообще, по всему миру.

При этом авторы этой теории тоже опираются на исследования генетиков! Только на сей раз речь об американских ученых. При этом, наукообразность построений сторонников двух этих теорий не может скрыть очевидного: в обоих случаях за разговорами о генах, ДНК и гаплогруппах «торчат уши» давнишних хлопот о «чистоте крови». В одном случае народу презрительно отказывают в праве носить гордое имя славян на основании того, что он состоит, дескать, из полукровок, в другом же, напротив, народ объявляется самым чистокровным народом в мире.

Так существует ли славянский ген?

Строго говоря, никакого славянского гена, точно так же как тюркского или финского, или германского или какого угодно другого гена, не существует. Гены — структурно-функциональные единицы генетического материала, наследственный фактор, который можно условно представить как отрезок молекулы ДНК — намного древнее, чем любой народ на земле. Тем не менее, генетики выделяют гаплогруппу, которая характерна для представителей славянских народов.

Гаплогруппой называют набор нуклеотидов мужской Y-хромосомы, который передается из поколения в поколение без каких-либо изменений в течение тысячелетий. Передается она исключительно по мужской линии. Так вот, приблизительно четыре с половиной тысячи лет назад на Среднерусской равнине родился мальчик с несколько иной, чем у отца гаплогруппой. Генетическая классификация гаплогруппы отца выглядит так: R1a. Мутировавшей гаплогруппе сына современные генетики присвоиликлассификацию R1a1. Эта мутация оказалась очень живучей. И в настоящее время обладатели гаплогруппы R1a1 составляют 70% населения России, Белоруссии и Украины, а так же являются большинством в других славянских странах.

Собственно, этот самый набор нуклеотидов и есть, в известном смысле, биологический маркер славянства. Но, разумеется, в наши дни не может быть и речи о неких «чистых» народах, избежавших смешения с другими этносами. Поэтому и славяне тоже весьма неоднородны. Наряду с этой самой гаплогруппой R1a1, свой генетический след в них оставили многие народы. Среди русского населения, действительно, около 14% является носителями гаплогруппы, характерной для финно-угров, что совершенно естественно, ведь финно-угорские племена — древние обитатели земель, где сейчас располагается Россия.

Зато гаплогруппа, характерная для монголов, вопреки расхожей поговорке «поскреби русского и найдешь татарина», у русских встречается крайне редко — всего от полутора до трех процентов, у украинцев тоже немного — около пяти процентов. Зато среди украинцев почти 37% населения являются обладателями гаплогрупп, характерных для Балкан, что, опять же, вполне естественно в силу географической близости и частых контактов.

Есть свои особенности и у жителей других славянских стран. В Белоруссии, например, есть немало носителей гаплогрупп, характерных для народов балтийской группы, чехи и другие западные славяне ближе к западноевропейским народам, у болгар имеется изрядный фракийский след, которым одарили пришлое южнославянское племя древнейшие жители этого региона. Народ определяют не гены, а язык, традиции, религия и все остальное, что мы называем культурой. Поэтому понятие «славянский ген» следует относить все же к области поэтических метафор, а не науки.