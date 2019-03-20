Сколько стоило откосить от армии во время ВОВ

Большая часть груза Великой Отечественной войны легла на плечи советских крестьян. Именно они стали костяком армии-победительницы, которая сломила нацистов. В то же время некоторые представители мужского населения, проживающие в городах, освобождались от военной службы. В народе эта привилегия называлась бронью. И даже в самые трагические для страны годы находились те, кто зарабатывал на нелегальной продаже документов, позволяющих избежать участия в войне.

На кого распространялась бронь

В Москве забронированными оказались 45% мужчин, а в городах Западной Сибири привилегии получили 28%. Среди проживающих в селах и деревнях такой льготой воспользовались лишь 5%. От призыва освобождались местные партийные руководители, директора заводов и фабрик, специализированные рабочие, производственные специалисты и сотрудники, отвечавшие за жизнедеятельность города.

Не брали на фронт и тех, кто был задействован в идеологической работе, — это артисты, художники, музыканты, писатели, поэты, ученые. Могли избежать участия в войне также представители ряда национальностей и вышедшие на свободу заключенные ГУЛАГа и их родственники.

У деревенских жителей не было ни преференций, которые уберегли бы их от фронта, ни денег, которыми можно было бы от него откупиться. Минимальные 5% приходились на тех, кто по состоянию здоровья не годился даже для нестроевой службы. В результате во время войны в советских селах и деревнях остались только женщины, дети и старики.

Как происходила продажа брони

Из расследований НКВД известно, что чаще всего продажей «брони» занимались работники районных военкоматов и члены военно-врачебных комиссий. Они за взятку от 2 до 10 тысяч рублей выдавали военнообязанным липовое свидетельство о болезни, ограждавшее их от службы в армии. Следователям удалось выявить тысячи таких случаев по всей стране.

Например, в районном военкомате Пригородного района работники Новоселов, Горбушин и Иванов за взятку в 38 тысяч рублей сняли с учета семь человек, дезертировавших из Красной Армии. Зимой 1943 года похожий случай произошел в Московской области, где начальник Пушкинского призывного пункта Яптев, писарь Половинкин, врачи Турбевичев, Селезнев, Постников и Коквина незаконно освободили от службы более 100 человек. В Ростове-на-Дону удалось выявить группу под руководством дезертира капитана Хохлова, который с подельниками из городского военкомата продал более 40 подобных документов.

Дело братьев Старостиных

В 1943 году четверых братьев Старостиных, которые были игроками и функционерами московского футбольного клуба «Спартак» и имели освобождение по спортивной линии, осудили и отправили в ГУЛАГ. Позднее Николай , Андрей, Александр и Петр рассказывали, что дело против них сфабриковал Л. Берия, который болел за "Динамо". На самом деле братья поставили на поток продажу справок, освобождавших от фронта.

Во время наступления немцев под Москвой Николай и Андрей Старостины своим знакомым говорили, что рады приходу немцев и готовятся после их входа в столицу стать одними из руководителей нового «русского спорта».

Зимой-весной 1942 года во время боев за Москву Старостины организовали группу, которая занималась накоплением золота, валюты и дефицитных продуктов. Специализировались они и на спекуляциях через спортивное сообщество «Спартак». Используя свои связи, старший из братьев Николай Старостин за взятки бронировал граждан, которые подлежали мобилизации в Красную Армию, и обеспечивал им столичную прописку.

Следствие выяснило, что посредством своих спекуляций Старостины добыли более 50 тысяч рублей, а от продажи брони выручили еще больше. Благодаря усилию «спартаковцев» отправки на фронт избежали руководители «Мосплодоовощторга» и магазинов «Молококомбината», а также их заместители. Помимо денег спекулянты получали от "спасенных" дефицитные продукты, которые потом тоже шли на продажу.