Как советский «Каскад» разгромил элиту бен Ладена

Спецподразделение «Каскад» выполняло задания, которые были не под силу обычным войскам ограниченного контингента Советской армии в Афганистане.

В частности, в одном из боев именно спецназ КГБ уничтожил хорошо вооруженную бандгруппу моджахедов «Черные аисты» под командованием Усамы Бен Ладена , по численности более чем в 10 раз превосходившую отряд.

Спецподразделение для партизанской войны

Отряд особого назначения «Каскад» был создан по личному распоряжению председателя КГБ СССР Юрия Андропова в июле 1980 года. Как писали авторы книги «ОСНАЗ. От бригады особого назначения к „Вымпелу“. 1941–1981 гг.», спецподразделение «Каскад» было сформировано для партизанской войны с афганскими моджахедами, поскольку после ввода ограниченного контингента Вооруженных сил Советской армии в Афганистан скоро стало ясно, что эти части к боям в горной местности не готовы.

В «Каскад» входили в общей сложности порядка тысячи человек. Это были специально обученные военнослужащие, уровень подготовки которых был немного выше, чем у солдат других частей советских войск в Афганистане. Костяк «Каскада» составляли обоновцы, служившие в отдельной бригаде особого назначения (ОБОН), — несколько оперполков и отдельный батальон. Группы «Каскада» находились в 8 самых крупных административных центрах Афганистана, большая часть территорий которых контролировалась моджахедами.

Основные задачи

«Каскад» подчинялся союзному Центру и представительству КГБ СССР в Афганистане. Основными задачами подразделения были помощь в организации местных органов безопасности, налаживание агентурной сети среди афганского населения, планирование и проведение спецопераций против банд моджахедов. «Каскад» действовал в тесном контакте с армейскими подразделениями Советской армии, часто участвовал в совместных операциях.

Несмотря на то что по подсчетам историков соотношение сил ограниченного контингента советских войск вкупе с афганскими военнослужащими и местных бандформирований составляло 1:3 (300 тысяч человек против 100 тысяч), наши подразделения не обладали навыками ведения боевых действий в горной местности, и потому несли большие потери. В Афганистане действовали примерно полторы тысячи вооруженных банд.

За 4 года с начала 1980-х в течение нескольких периодов (от 6 месяцев до года) в Афганистане функционировали 5 спецгрупп «Каскад». Они создали в стране национальные органы безопасности и впоследствии оказывали им всестороннее содействие в выявлении и пресечении антитеррористической деятельности. Подразделения «Каскада» постоянно принимали участие в различных боевых операциях, в которых демонстрировали высочайший уровень боевой подготовки.

Последний «полет» «Черных аистов» Бен Ладена

Одна из самых впечатляющих операций подразделения «Каскад» в составе 23 человек — уничтожение в 1983 году свыше 300 бойцов элитного отряда под командованием Усамы бен Ладена «Черный аист» неподалеку от Кабула. По воспоминаниям участника того многочасового боя сержанта Андрея Дмитриенко, два отряда спецназа попали в засаду в районе сопки Казажора. Сразу стало ясно, что атакуют наших бойцов хорошо обученные душманы, количество которых превышает наши силы как минимум в 10 раз.

Душманы прикрывали нападавших из пулеметов ДШК, гранатометов и автоматов. У обороняющихся уже кончались патроны, когда на помощь им прилетели армейские «вертушки», отогнавшие «духов» пулеметным огнем. Из 23 человек группы «Каскад» двое были убиты и 17 ранены. «Черные аисты», судя по данным радиоперехвата, потеряли в этом бою 372 боевика. Тогда же стало известно, что командовал элитным подразделением моджахедов тогда еще мало кому известный Усама Бен Ладен.