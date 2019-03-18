Как русские не называли своих детей

На протяжении долгих веков аристократы отличались от простолюдинов практически всем: одеждой, манерой поведения, социальными запросами. Еще одним способом продемонстрировать свое высокое положение в обществе было соответствующее имя, которое и без всяких титулов свидетельствовало о дворянском происхождении человека.

Они делились по сословиям

дворянские (княжеские);

мещанские (купеческие, служивые);

крестьянские. Еще со времен Древней Руси и вплоть до ХХ века имена делились на три категории:

Например, Акакий Акакиевич из повести Н. В. Гоголя «Шинель» не мог быть ни потомственным аристократом, ни крепостным. Выбрав это имя, ставшее нарицательным, великий писатель однозначно определил мещанское происхождение своего персонажа.

Аристократические

К изначально княжеским относились: Олег, Всеволод, Игорь, Ярослав, Ярополк, Святослав, Владимир, Изяслав, Мстислав. Обычно они чередовались среди представителей одного и того же рода через поколение, сыновей традиционно называли в честь их славных дедов. После крещения Руси в число аристократических вошли: Константин, Александр , Борис, Иоанн (Иван), Василий, Николай, Андрей, Михаил, Дмитрий, Федор, Петр, Платон, Илларион, Павел, Сергей. Все это были имена известных правителей или особо почитаемых святых.

Достаточно вспомнить византийского императора Константина, знаменитого завоевателя Александра Македонского или апостола Павла. Если говорить о представительницах слабого пола, то девочки из знатных родов часто получали такие имена: Ольга, Софья, Елизавета, Елена, Анна, Наталья, Александра. Тоже в честь княгини Ольги, Софьи Палеолог или святой Анны.

Крестьянские

Учитывая, что положение землепашцев в дореволюционной России всегда было в самом низу социальной лестницы, им не полагалось многое из того, что сейчас называется гражданскими правами. Например, считалось непозволительной дерзостью дать своему сыну или дочери какое-нибудь из имен, не приличествующих по статусу. До повсеместного распространения христианства земледельцев и скотников называли по внешности, характеру, личным особенностям или даже по порядку появления на свет в родительской семье: Беляк, Молчан, Первыш, Худяш, Рыжик, Ждан, Тугоух, Угрюм и т.п.

После принятия православия для выбора крестильного имени обязательно использовались церковные святцы. Но будучи людьми скромными, крестьяне даже не смотрели на царей или героев, следуя неписаному правилу о жестком сословном разделении всех сторон жизни. В среде землепашцев наибольшее распространение получили имена менее значимых с общественной точки зрения святых: Потап, Антип, Никодим, Богдан, Вадим, Архип, Игнат, Терентий, Никита, Фрол, Анисим, Егор, Осип, Савелий, Ермолай, Кузьма, Тимофей.

Аналогичная картина прослеживается и в случае с простыми русскими женщинами. Крестьянских девочек часто нарекали Ефросиньями, Феклами, Марфами, Агафьями, Евдокиями, Матренами, Татьянами, Дарьями, Анфисами, Акулинами.

Разные формы имен

История знает несколько примеров, когда имена меняли свой сословный статус. Но при этом они часто принимали другую форму. Например, благородное «Иоанн» среди простолюдинов преобразовалось в «Иван». Но впрочем, впоследствии именно данная форма имени стала наиболее распространенной среди всех слоев общества. И как только дворян стали называть Иванами, дворовые холопы автоматически превратились в Ванек. Аристократическое имя «Мария» имеет народный вариант «Марья», Анастасия — Настасья, Екатерина — Катерина, Елена — Алëна. Кроме того, у дворянского «Георгий» есть крестьянский аналог «Егор».

То же самое можно сказать о парах: Даниил — Данила, Гавриил — Гаврила. Иногда крестьянин опасался давать аристократическое имя своему сыну, ведь если также зовут какого-нибудь соседнего помещика, тот может осерчать: «Холоп приравнивает себя к дворянину! Безобразие». Поэтому использовались более скромные формы русских имен.

Удивительная история произошла с «Татьяной», которая сумела стать аристократкой, изначально будучи крестьянкой. А все благодаря таланту А. С. Пушкина, великий писатель намеренно дал героине своего романа в стихах « Евгений Онегин » такое имя, желая приблизить к народу девушку Ларину. В результате, русские дворяне XIX века, зачитывавшиеся гениальным произведением, начали называть своих дочерей Танечками.

Примечательно, что при переходе человека из одного сословия в другое, что случалось крайне редко, менялось и его имя. Например, простая девушка Фëкла Анисимовна Викторова в 1877 году вышла замуж за великого поэта Николая Алексеевича Некрасова и стала для всех Зинаидой Николаевной — словно бы совсем другим человеком. Не только крестьянское имя, но и отчество оказалось неподходящим для аристократической среды.

Начиная c XVIII века, благодаря реформам Петра I русская знать стремилась во всем подражать просвещенной Европе. В нашу страну пришла мода на заграничное, и это веяние коснулось всех сторон жизни. Доктор филологических наук Александра Суперанская и известный специалист в области ономастики Анна Суслова в соавторстве написали книгу «О русских именах» (Лениздат, 1978 год), пережившую несколько редакций. Они утверждают, что европеизированная элита Российской империи стремилась максимально дистанцироваться от всего простонародного, исконно русского. И такие имена, как Пантелеймон, Никодим, Агафон, Лукьян или Леонтий и многие другие, никак не могли носить дворяне. Европейское образование, которое стремились дать своим детям все русские аристократы, нанимая гувернерами французов или немцев, еще больше отдалило друг от друга разные слои общества. Порой, юные барчуки и барышни даже не понимали языка, на котором холопы говорят между собой. Особенно в чести среди дворян оказались имена, имеющие французские, немецкие или английские аналоги. Например, Николя, Серж, Мишель, Алекс, Даниэль или Натали, Эльза, Элизабет, Марго, Кристина.

После Октябрьской революции 1917 года жесткая граница между сословиями была разрушена, и родители получили возможность называть своих детей, как им заблагорассудится. Возникла новая мода — на пролетарские имена, но это уже совсем другая история.