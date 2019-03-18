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На дне Нила нашли древний корабль 

Мир24 + ещё 1 4 часа назад
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Египетские археологи обнаружили на дне Нила остов корабля, который пролежал под водой около 2 500 лет.
По их мнению, именно такое судно описал греческий историк Геродот в своем знаменитом труде, сообщает The Guardian.
Античный автор, посещавший Египет в пятом веке до нашей эры, посвятил необычным кораблям двадцать три строки.
Конструкция называлась «барис». В «Истории» указано, что строители вырезали доски длиной в два локтя (примерно сто сантиметров) и укладывали их наподобие кирпичей.
Доски крепились на крепкие и длинные шипы, а внутренние швы укреплялись папирусом. Руль проходил через отверстие в киле, мачту вырезали из ствола акации, а паруса также изготавливали из папируса.
Моделей таких судов до настоящих дней не сохранилось. Историки пытались воссоздать их по сохранившимся описаниям, но из-за недостатка источников неизменно терпели неудачу.
Корабль, обнаруженный на дне реки, в точности соответствует описаниям Геродота. Он сохранился примерно на 70% — толстый слой ила и песка спас древесину от разрушения. Исследования показали, что его корпус был выполнен в форме полумесяца, а доски крепились на прочные шипы — как указано в «Истории». Возможно, его изготовили на той же самой верфи, которую некогда посетил Геродот.
Изначальная длина судна составляла 28 метров. Доски из акации скреплялись длинными «ребрами» длиной около двух метров. Корабль управлялся при помощи осевого руля.
Из текста Геродота следует, что «барис» использовали для перевозки тяжелых грузов, в том числе с каменоломен — этим объяснялись особенности их конструкции, в частности, отсутствие палубы.
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Истории , The Guardian
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