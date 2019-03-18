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15 фактов о солнечных затмениях 

BigPicture.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Затмение — астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела. Наиболее известны лунные и солнечные затмения. Именно о них и пойдет речь в этом выпуске.
1. Самое длительное затмение в нашем веке произошло 22 июля 2009 года, его наблюдали в Индии, Непале, Бутане и Китае. Продолжительность этого затмения составила 6 минут 29 секунд.
2. Тень от Луны при затмении движется по поверхности Земли со скоростью до 2000 метров в секунду.
3. Перед тем, как полностью скрыться за Луной, на краю солнечного диска отчетливо видны «лучи» и различные образования. Это связано с тем, что солнечные лучи проходят практически параллельно поверхности Луны, отражаясь и задерживаясь на неровностях лунной почвы — кратерах и горах.
4. Вышеописанной особенностью часто пользуются влюбленные молодые люди, чтобы предложить руку и сердце своим избранницам, ведь вид на небе очень похож на обручальное кольцо с камнем.
5. Красота и «точность» солнечного затмения обусловлены чудесным совпадением — диаметр Солнца в 400 раз больше диаметра Луны, при этом расстояние до него в 400 раз больше, чем до Луны.
6. Земля — единственное место в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение.
7. Китайский иероглиф для обозначения солнечного затмения — Ши — означает «поедать». В Древнем Китае считалось, что при затмении солнечная собака ест Солнце, поэтому все жители начинали интенсивно бить в барабаны и издавать другие громкие звуки, чтобы зверюга отрыгнула светило обратно на небо.
8. В том же Китае найдены самые древние упоминания солнечного затмения, которые датируются как минимум 1050 годом до нашей эры.
9. Сравнив данные из китайских древних источников и современные наблюдения, астрономы путем сложных расчетов определили, что за три тысячи лет продолжительность суток увеличилась на 0.047 секунд.
10. Инерция Мирового океана кроме замедления вращения Земли приводит к отдалению Луны от Земли. Подсчитано, что через 600 миллионов лет Луна отдалится от Земли настолько, что ее будет недостаточно для «закрывания» Солнца, поэтому солнечные затмения прекратятся.
11. В любой точке Земли солнечное затмение можно наблюдать в среднем один раз в 360 лет.
12. Но существуют специальные места на Земле, например Карбондэйл в Иллионойсе, США — затмение там было 21 августа 2017 года и планируется 8 апреля 2024 года, то есть с промежутком всего в семь лет!
13. Во время лунного затмения вокруг Луны образуется видимый красноватый ореол из-за того, что солнечные лучи по пути к Луне проходят через земную атмосферу.
14. Канадский астроном Дж. Кемпбелл 50 лет своей жизни потратил, «коллекционируя» различные виды затмений. Он стремился повидать 12 различных типов этих событий, и при этом каждый раз небо было закрыто плотной облачностью 🙁
15. В записях Колумба описан случай, как лунное затмение помогло мореплавателю. Во время конфликта с местным населением моряк пригрозил, что с неба исчезнет Луна, если те не продолжат снабжать их продовольствием. Именно в это время произошло лунное затмение, и напуганные аборигены решили сотрудничать с «могучими пришельцами». Знание — сила!
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