Почему фаворитку Александра II называли бесстыжей

Екатерина Долгорукова, вошедшая в российскую историю под именем светлейшей княгини Юрьевской, при дворе носила весьма нелестный «титул» самой бесстыжей царицы. Околдовав своими прелестями влюбчивого императора Александра II, она заставила его забыть об остальных женщинах, и в течение 14-и лет делила лишь с законной супругой, с которой его связывали только дети.

Первая встреча

В первый раз Александр II лицезрел свою благоверную в 1859 году, когда во время манёвров, приуроченных к празднованию 150-ой годовщины Полтавской битвы, устроился в усадьбе Тепловка, принадлежавшем князю Долгорукову. Катеньке в ту пору исполнилось 11 лет, и 41-летний правитель российской империи даже и не представлял, что это юное создание, с которым он несколько раз гулял и разговаривал в саду, вскоре станет страстью всей его жизни.

Императорская опека

Спустя пару лет судьба вновь напомнила императору о Екатерине — он узнал, о бедственном положении в котором оказалось семейство Долгоруковых, и, памятуя об их гостеприимстве, решил позаботиться о ребятишках — четверых сыновей по его распоряжению устроили в военные учебные заведения, а двух дочек без экзаменов определили в Смольный институт. Вероятно уже тогда, что-то в личности Кати, зацепило умудрённого опытом Александра II, поскольку после нескольких официальных визитов в институт Благородных девиц, он постоянно, как ему казалось по-отечески, интересовался её делами, навешал при болезни, а также баловал конфетами и фруктами. Из неизданных мемуаров княжны Долгоруковой становится очевидным, что к моменту выпуска из учебного заведения, 16-летняя барышня была безумно влюблена в императора. Неизвестно чем бы закончилась эта история, если бы, прогуливаясь 25 декабря 1865 года по Летнему саду, она вновь случайно не повстречала своего кумира.

Летний сад

К этому моменту в её 18-летней душе кипели романтические страсти, а император, будучи на 30 лет старше её, находился в поисках новых ощущений, так как нелюбимая и болезненная жена не представляла для него интереса. С этой поры их променады по аллеям сада приобрели почти ежедневный характер. Ведя беседы, они всё больше проникались взаимной симпатией, а 4 апреля 1866 года, когда едва расставшись, она узнала, что у центральных ворот император чуть не пал жертвой террористической атаки, в её дневнике появилась запись: «Этот день еще сильнее привязал меня к нему; я думала лишь о нем и хотела выразить ему свою радость и благодарность Богу, что он спасся от подобной смерти. Я была уверена, что он испытывает такую же потребность меня увидеть… С той минуты я решила, что мое сердце навсегда принадлежит ему».

Вingerles

Несколько месяцев их встречи носили платонический смысл, император вёл себя по-рыцарски, не переходя грань дозволенного, что было несвойственно его пылкой натуре, но свидетельствовало о его глубоком чувстве и уважении к возлюбленной. Екатерину, из-за тёплых связей с императором поссорившуюся со своими родственниками, поначалу терзали мысли о греховности перехода их отношений на новый уровень, но бороться со своими чувствами она больше не могла и их целомудренная любовь обрела интимную оболочку. Называя в личной переписке сексуальную сторону своей жизни словом «bingerles», Екатерина после первой ночи любви записала: «Я отдала ему с радостью ту единственную связь, которой нам еще недоставало, и которая при таком обожании была счастьем». Разделив ложе с любимой женщиной, император признался Екатерине: «Я сейчас не свободен. Но при первой же возможности женюсь на тебе, ибо отныне и навеки считаю тебя своей женой перед Богом…», и потребовал от неё такой же клятвы, которую она произнесла с огромной радостью.

Реакция двора

Быстро узнавший про молоденькую пассию императорский двор весьма спокойно отнесся к новому увлечению правителя, посчитав её очередной прихотью ловеласа. Однако очень скоро всем стало понятно, что красавица с «газельими глазами» олицетворяет собой не просто интрижку, а истинную любовь. Ради встречи с ней Александр II пренебрегая безопасностью, наведывался в неспокойную Францию, куда её отправили родные в надежде, что вдали она забудет о своём любимом. Разлука нисколько не остудила пыл любовников, вернувшись в Россию, Екатерина стала частой гостьей Зимнего дворца, Петергофа и Царского Села, где вместе с императором они проводили жаркие ночи.

Не желая узаконить нахождение названой жены во дворце, в 1870 году Александр II назначил Екатерину фрейлиной при своей больной супруге, вызвав недовольство многих членов императорского семейства. Но больше остальных прелюбодеянием правителя был возмущен его старший наследник, будущий Александр III.

Бесстыжая переписка

Следующее десятилетие ознаменовалось для влюблённой пары рождением четырёх горячо любимых детей, и почти ежедневной перепиской, полной нежности и сильного сексуального влечения. Из этих откровенных посланий, большая часть которых до сих пор не опубликована, становиться ясно, что описывая бытовые моменты, любовники пользовались французским языком, но затрагивая интимные темы, переходили на русскую речь.

В записях Александра II можно прочитать такие строки: «Мы обладали друг другом так, как ты хотела. Но должен тебе признаться: я не успокоюсь до тех пор, пока вновь не увижу твоих прелестей». Другое письмо фривольно повествует: «В ожидании нашего свидания, я опять весь дрожу. Я представляю твою жемчужину в раковине».

Не менее эротичны и ответные послания Катеньки, доверявшей бумаги разного рода мысли, например, «Я ожидаю, что завтра мы минимум три раза займемся любовью» или «Всё дрожит во мне от страсти, с которой я хочу увидеть тебя. Люблю и целую тебя всего, дуся мой, моя жизнь, моё всё».

К слову некоторые записки императора содержат не только текст, но и рисунки карандашом, на которых изображена обнажённая Екатерина.

Княгиня Юрьевская

В декабре 1877 года по велению правителя на третьем ярусе Зимнего дворца были обустроены покои для его любовницы Екатерины, а 6 июля 1880 года, спустя сорок дней после смерти императрицы, он повёл её к алтарю, сделав законной супругой.

Вместе с новым статусом Долгорукова, которой к тому времени исполнилось 32 года, удостоилась титула — Светлейшая княгиня Юрьевская, эту же фамилию приобрели их общие дети, узаконенные задним числом.

Однако счастливая жизнь супругов длилась недолго — 1 марта 1881 года после шестого по счёту покушения Александр II был убит. Вложив в руки погибшего мужа свои остриженные волосы и покрыв его изуродованное взрывом лицо страстными поцелуями, она навсегда простилась с главной любовью своей жизни.

Несмотря на нескрываемую антипатию ко второй супруге отца император Александр III, исполняя просьбу батеньки, подарил ей столичный Малый Мраморный дворец, на одном из этажей которого Екатерина организовала музей памяти Александра II, открытый для всеобщего посещения.

Испытывая неприязнь со стороны дворцового окружения, Екатерина Юрьевская после похорон вместе со своими чадами перебралась в Ниццу, где до 74 лет жила на вилле «Жорж», отойдя в иной мир в 1922 году.