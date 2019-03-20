Фрицы со шмайссерами: заблуждения о вермахте

Великая Отечественная война была самым страшным событием XX века. Нападение Германии на СССР сопровождалось невероятной жестокостью военных преступлений, а сопротивление Красной армии и последующая Победа стали легендарными. Везде, где есть легенды, там появляются мифы.

Автоматчики

В советском кино немецкая пехота — это сплошь автоматчики. Но в составе немецкого стрелкового отделения имелся всего один пистолет-пулемет. Специальных подразделений автоматчиков в Вермахте не было, лишь в некоторых войсках (парашютные, мотопехота на бронетранспортерах) пистолетов-пулеметов было больше. Ставку в усилении огня пехоты делали не на пистолеты-пулеметы, а на самозарядные и штурмовые винтовки, которыми так и не смогли обеспечить пехоту.

Атаки

В фильмах про войну немецкие атаки — это многочисленные танки, за которыми бегут цепи автоматчиков. Немецкие уставы такое не предусматривали. При наступлении позиции сначала обрабатывались артиллерией и, по возможности, авиацией. Пехота продвигалась медленно, используя складки местности, и, заняв очередной рубеж, открывала огонь из минометов. Продвижение стрелков поддерживали пулеметы. Пехота, как правило, входила на позицию обороняющихся тогда, когда их почти полностью уничтожала артиллерия и проводила зачистку. Танки и штурмовые орудия использовались для поддержки пехоты, расстреливая огневые точки противника с предельных дистанций.

Танки

В кино любят показывать, как немецкие танки вермахта идут на советские окопы и потом их утюжат. В вермахте почти все танки относились к классу «кавалерийских» или «крейсерских» и не предназначались для атак на занявшего оборону противника. Их задачей было прорываться в составе подвижных соединений в тылы и окружать врага. Единственный танк, предназначенный для лобовой атаки неприятельской обороны, — это знаменитый «Тигр».

«Тигры»

Хотя в советских книгах и фильмах «Тигры» легко уничтожались десятками, а то и сотнями, подбить этот танк было крайне сложно. Снаряды чаще отлетали от него, чем наносили реальный урон. В Курской битве приняли участие 133 «Тигра». Всего было сформировано одиннадцать тяжелых батальонов (по штату 45 «Тигров») в вермахте и три батальона в войсках СС.

«Фердинанды»

Самоходную установку «Фердинанд», если верить донесениям, не говоря уж про книги, уничтожали сотнями на всех фронтах. Было выпущено всего 90 «Фердинандов», все они состояли на вооружении одного полка, воевавшего на одном участке фронта. В Красной Армии за «Фердинанд» принимали любые самоходные установки, у которых была длинная пушка, расположенная в сдвинутой к корме рубке: истребители танков «Насхорн» и более мелкие «Мардер», даже самоходные гаубицы «Хуммель».

Реактивная артиллерия

Вермахт впервые применил реактивную артиллерию в 1940 году. К началу войны в СССР было 4 полка и 7 дивизионов реактивных минометов, еще 7 дегазационных батальонов имели в своем составе по 18 пусковых рамных установок. В ходе войны число частей росло и в 1944 году имелось восемь бригад реактивной артиллерии, а к концу войны их стало шестнадцать.

Дивизии

Когда говорят о составе немецких дивизий, то в советских источниках всегда приводят штаты 1941 года. Но уже летом 1942-го все пехотные дивизии, не принимавшие участие в наступлении на юг, были сокращены: вместо девяти батальонов стало шесть. При этом некомплект оставался. В 1943 году шестибатальонный состав был закреплен штатами, и с тех пор немецкие дивизии были на треть меньше советских. Укомплектованной частей и соединений после 1941 года была всегда ниже штатной, и две трети численности считалось нормой.

Моторизация

Советские источники пишут про полную моторизацию вермахта. Но вся артиллерия пехотных дивизий передвигалась на конной тяге. Единственное, что было моторизовано в дивизии, — это противотанковый дивизион. Мотопехота не передвигалась сплошь на бронетранспортерах. В начале Великой Отечественной лишь в двух танковых дивизиях один из батальонов имел бронетранспортеры, в остальных ими была вооружена одна рота. Во второй половине штаты танковой дивизии предусматривали бронетранспортеры лишь в одном из четырех батальонов, но не всегда они были укомплектованы.

Танковые бои

Немецким танкистам в 1941 году было предписано избегать столкновений с советскими танками Т-34. Так продолжалось до лета 1942 года, когда не появились новые модификации танка Pz.IV. Новые немецкие машины за счет толстой брони, мощной пушки и отличной оптики получили преимущество, которое в РККА преодолели лишь после появления Т-34-85. Но к тому времени в вермахте уже появились танки «Пантера», превосходившие однотипные советские.

Танковые бои немецкими уставами вообще не предусматривались. Танковая дивизия вермахта при обнаружении танков противника вперед выдвигала противотанковые части, которые и уничтожали бронетехнику противника.

«Власовцы»

Всех советских граждан, воевавших на стороне немцев, традиционно считают «власовцами». Но, кроме Русской Освободительной Армии (РОА*), которую формировал Власов с 1943 года, было много других соединений. Был целый корпус из казаков, были соединения из русских эмигрантов. Во второй половине войны в составе войск СС формировались многочисленные национальные соединения: латышские, эстонские, украинские. Штатами 1943 года в составе пехотной дивизии предусматривалось иметь около 2000 так называемых «хиви», то есть добровольных помощников, набираемых из жителей стран, где эти дивизии находились.

*— организация, запрещенная на территории РФ