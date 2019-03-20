Почему у людей возникают фосфены

Фосефены — это те самые «точки в глазах», цветные пятна и фигуры, которые могут появляться у человека в темноте или с закрытыми глазами. Они могут возникать по разным причинам, а иногда даже могу свидетельствовать о патологии.

Так, например, появление фосфенов может говорить о разрыве сетчатки глаза, ретините, глаукоме и многом другом. Фосфены могут появиться при резком движении головой или из-за потери равновесия. Многим нравится подобный эффект, однако у других фосфены могут сопровождаться головными болями, частым морганием, слезами, покраснением глаз и диплопией (раздвоением в глазах).

Эксперты утверждают, что часто появление фосфенов не связано напрямую с органами зрения. Они могут говорить о серьезных заболеваниях: опухоль головного мозга, мигрень, гипертония, сахарный диабет, кислородное голодание и другие.

Подобное зрительный эффект, как правило, быстро проходит. Однако, если фосфены появляются у человека часто и систематически, необходимо обратиться к специалистам.