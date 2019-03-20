Криптиды, о которых вы никогда не слышали

Криптиды — это животные или растения, которые, возможно когда-то существовали, но никаких научных доказательств того, что они реальные, не нашлось. В фольклоре и легендах различных стран существует невероятное количество криптидов, о которых никто не слышал. Однако местные жители уверены в их существовании.

Буллебак

По легенде Буллебак живет в Нидерландах под одним из многочисленных мостов Амстердама. Взрослые рассказывают детям, что Буллебак может выйти из своего укрытия, схватить жертву и утащить под мост. Это мотивирует детей не баловаться на мосту, чтобы не стать обедом для Буллебака.

Человек-козел

В округе Принс-Джордж, штат Мэриленд, рассказывают друг другу легенду о человеке-козле. Местные жители не паркуются в одном из переулков округа, так как человек-козел может напасть на машину с топором.

Старый Нед

Согласно местному канадскому фольклору, старый Нед — это чешуйчатый человек, который похож на змею. Он живет на озере Утопия. Нед очень быстро передвигается по воде и может застать врасплох незваных гостей.

Человек-ящерица

Жители города Ли Каунти, штат Южная Каролина, часто говорили о том, что их преследует двухметровый человек-ящерица. В 80-х годах делали сувениры в виде этого загадочного существа и снимали псевдодокументальные сюжеты на телевидении о его существовании.