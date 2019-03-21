Что бы было, если бы Россия не продала Аляску

Русской дипломатии пришлось сильно постараться, чтобы США в 1867 году купили Аляску. Легко допустить, что сделка в итоге бы не состоялась. Как бы в дальнейшем сложилась судьба Русской Америки, и как это могло повлиять на ход истории?

До 1917 года Россия легко сохранила бы суверенитет над Аляской

Продажа Аляски была предпринята из опасения, что Великобритания, в случае военного конфликта с Россией, легко захватит русские владения в Америке. Впервые такая опасность возникла во время Крымской войны 1853-1856 гг. Но тогда Российская Американская Компания (РАК), которая заведовала Аляской, сумела договориться о нейтралитете с британской Компанией Гудзонова залива — фактическим хозяином Канады. Поэтому захват не состоялся. Однако такое обстоятельство не обязательно могло повториться. Но, как показали последовавшие события, Российская империя больше никогда не воевала с Великобританией. Поэтому, коль скоро продажа Аляски была предпринята из предосторожности, таковая оказалась совершенно излишней. Россия могла продолжать дальше владеть Аляской, не боясь её утраты. Впрочем, есть вероятность, что в случае каких-то дипломатических кризисов и обострений в отношениях с той же Великобританией (а они ещё не раз бывали), та попыталась бы «отжать» у России самоё уязвимое, из-за отдалённости, её владение, то есть Аляску. Чтобы иметь залог на переговорах. Например, во время споров из-за Средней Азии. Опасались российские правящие круги и того, что США колонизуют Аляску де-факто, явочным порядком, и Россия ничего не сможет с этим поделать. Но ведь при этом совсем необязательно отказываться от прав де-юре. Американские предприниматели активничали и на российском Дальнем Востоке, особенно после присоединения Аляски. Но всё-таки и Чукотка, и Камчатка остались за Россией. Так же могло быть и с Аляской. Даже если бы Россия в последовавшие за тем полвека (1867-1917 гг.) утратила в какой-то момент фактический контроль над Аляской, но продолжала сохранять над ней суверенитет согласно международному праву, то при улучшении отношений эту территорию можно было вернуть назад. В Первой мировой войне заинтересованность той же Англии (да и США) в России как в союзнике легко способствовала бы возвращению Аляски под реальную юрисдикцию России. Итак, история отношений Российской империи с Англией и США после 1867 года позволяет утверждать, что до революции 1917 года суверенитету России над Аляской ничто реально не угрожало. Так что продажа Аляски была предпринята Петербургом из-за прошлых страхов, а будущее её нисколько не оправдало. Но крушение Российской империи в 1917 году породило много вопросов о государственной принадлежности её территорий. И здесь открывается «окно возможностей».

Запад признал бы суверенитет СССР над Аляской

После 1917 года российский Дальний Восток стал объектом империалистических интересов других держав. Наиболее хищнически вела себя Япония, поддерживавшая сепаратистов — казачьих атаманов Калмыкова, Семёнова и Гамова. В этих условиях, наоборот, США всячески пытались не допустить усиления Японии. Они поддерживали «единую неделимую Россию», неважно, была ли она белая или красная. Англия больше склонялась к поддержке белой России, но и единая советская Россия оказалась для неё приемлемым вариантом. Впрочем, Великобритания, как показывают её действия, могла в одностороннем порядке предпринять усилия для аннексии Аляски и присоединения её к Канаде. В 1921-1924 гг. группа канадских предпринимателей подняла британский флаг на острове Врангеля у берегов Чукотки. Впрочем, это предприятие не получило поддержки британских властей. Можно предположить, что под шумок гражданской войны в России Англия или США предприняли бы попытку отторгнуть Аляску у России. Однако, учитывая в общем благожелательное отношение США к СССР на протяжении всего времени до 1946 года, скорее всего, советский суверенитет над Аляской был бы, так или иначе, признан. Самое позднее — во время Второй мировой войны.

Белогвардейская Аляска долго бы не продержалась

Иное дело, если бы на Аляске в начале 1920-х гг. удалось создать своё государство бежавшим из России белогвардейцам. Тут соблазнительно усматривать сценарий «Русского Тайваня». Однако вряд ли альтернативная русская государственность смогла бы конкурировать с советской даже в общественном сознании. Для этого в Русской Америке никогда не было ни достаточного населения, ни развитой экономики. Ведь даже в составе США к тому времени население Аляски составляло всего 60 тысяч человек — меньше, чем в одном средней руки губернском городе европейской России. А в составе Российской империи колонизация Аляски, скорее всего, происходила бы ещё медленнее. И наиболее вероятно, что большевики не оставили бы в покое бежавших в Аляску белогвардейцев. Тогда же, в 20-30-х гг., самое позднее — во время Второй мировой войны, небольшая военная экспедиция Советов покончила бы с этим осколком старой России. Западные державы, из соображений возможных военных союзов, вряд ли стали бы в этом препятствовать СССР. Итак, следовательно, как бы ни сложилась судьба Русской Америки в 1917-1922 гг., в 1945 году на ней, скорее всего, так или иначе, развевались бы советские флаги.

Сталин хотел бы напасть на США из Аляски, но не смог бы

А вот после 1945 года Аляска могла стать потенциальным театром военных действий между СССР и странами Запада. Скорее всего, Сталин рассматривал бы Аляску как плацдарм для непосредственного сухопутного нападения на территорию США. Но для осуществления такого плана имелось серьёзное препятствие: отсутствие нормальных путей сообщения. Да, на суше превосходство советских вооружённых сил над американскими было бы подавляющим. Только группировку таких сил на Аляске надо было ещё создать. Это было невозможно сделать без превосходства на море. Следовательно, и тут тупик. Обладание Аляской не дало бы Советскому Союзу решающих стратегических преимуществ над США, чтобы одержать победу в Третьей мировой войне. Хотя вероятность возникновения такой войны, возможно, была бы выше.

Россия сейчас владела бы Аляской, но ничто в мире не поменялось бы

Могло ли открытие богатых золотых приисков на Аляске, будь она тогда российским владением, повлиять таким образом, чтобы Россия экономически вознеслась над всем остальным миром? Как показывает аналогичный пример богатой золотом Испании в XVI веке, нет. Золото не является богатством само по себе. То же самое можно сказать и про «чёрное золото» современности, нефть, которой много нашли на Аляске. Нефти в России много и так, без Аляски. Однако это не обеспечивает нашей стране экономического лидерства и процветания. Скорее, наоборот — тормозит развитие всех не сырьевых отраслей. Так что, скорее всего, если бы Россия в 1867 году не продала Аляску, то сейчас был бы просто 86-й субъект Российской Федерации под названием «Аляскинский край». Но больше никаких отличий от современного мира мы бы не заметили.