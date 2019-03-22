Загадочные преступления, изменившие мировую криминалистику

Возможно вы слышали эти названия и термины в детективных фильмах. На самом деле, если бы люди не совершали эти преступления, раскрыть новые было бы невозможно.

Набросок места преступления

Еще до появления фотографии Ганс Гросс расследовал одно дело о самоубийстве. Когда он приехал на место преступления, зарисовал картину произошедшего. только через некоторое время он понял, что под телом не было стула, а само оно находилось посередине комнаты и так раскрыл криминал.

Снятие отпечатков пальца

Хуан Вучетич из Хорватии жил и работал в Аргентине. Он изучал новые методы в криминологии и идею сохранения отпечатка пальца. Однажды ему удалось проверить это на практике. Во время расследования дела он нашел грязные отпечатки и сравнил их со снимками фигуранта. Так он нашел новый метод в криминалистике.

Критерий Фрая

В ноябре 1920 года доктор Роберт Брауна скончался с воем офисе. Следователи заключили, что это было убийство. Спустя несколько месяцев в содеянном признался один молодой человек Девид Фрай, но позже отказался от своих слов. Его адвокат настоял на том, чтобы он прошел тест знаменитого криминалиста Уильяма Марстона. Это была проверка на детекторе лжи. Согласно отчету юноша был невиновен. Сначала суд заключил его под стражу, но потом пересмотрел свое решение и отпустил.