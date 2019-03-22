Сколько было жен у Ивана Грозного на самом деле

Маститые историографы, начиная с Николая Карамзина , утверждают, что у знаменитого царя было восемь жен. Критики обоснованно указывают на то, что многие из этих «жен» не могут считаться законными супругами. А внебрачные связи у российских монархов были обычно очень развиты. Достаточно вспомнить любовниц Петра Великого — от Анны Монс до Марии Гамильтон, которой по приказу Петра отрубили голову. И был ли Иван Грозный , которого некоторые летописцы, иностранные наблюдатели, а вслед за ними Карамзин обрисовали очень похотливым и развратным, каким-то исключением в этом отношении среди русских венценосцев?

Три первых жены известны. Кто четвертая?

Три первых брака царя Ивана Васильевича сомнений у историков не вызывают. Царь был женат сначала на Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой, потом на Марии Темрюковне, потом на Марфе Васильевне Собакиной. Все три скончались, причем Марфа — через две недели после свадьбы. Взрослые дети у царя были только от первой из этих жен.

А вот дальше начинается Смутное время. Неизвестно, кто был четвертой женой Ивана Грозного. По сохранившимся свадебным документам, следующей законной женой царя была Анна Григорьевна Васильчикова, с которой Иван Грозный сочетался браком в сентябре 1574 года. Однако, по некоторым источникам, за три года после смерти Марфы Собакиной у Ивана IV было еще две жены.

Среди всех знатных девиц в 1571 году царь выбрал Марфу Собакину, однако положил глаз и на Анну Васильевну Колтовскую. После скоропостижной смерти Марфы (царь подозревал отравление) он решил жениться на Колтовской. Для этого ему пришлось преодолеть сопротивление духовенства, так как четвертый брак был крайне предосудительным, незаконным с точки зрения церкви. В виде исключения собор высших иерархов дозволил царю жениться в четвертый раз, наложив при этом на него суровую епитимью. В 1572 году Иван Грозный венчался с Анной Колтовской.

Однако сведения об этой свадьбе были почерпнуты Карамзиным из сочинения двух бывших опричников, немцев на царской службе, Таубе и Крузе, которое является собранием разных небылиц, а сами личности авторов сомнительны. В Новгородском малом летописце говорится о венчании царя в том году на девице Анне без указания фамилии.

Меньше чем через полгода, согласно иноземным источникам, Иван Грозный заточил свою супругу в монастырь, после чего женился в пятый раз. Учитывая согласие духовенства, отсутствие разрядных документов о свадьбе с Колтовской, тождество имен, одинаковую судьбу (насильственный постриг), есть основания подозревать, что четвертой законной женой Ивана Грозного была Анна Васильчикова. Возможно, что Анне Колтовской, дожившей под именем инокини Дарьи до 1626 года и прославленной как местночтимая святая, легенда позднее приписала брак с царем-деспотом и невинное страдание от тирана.

Легенду о том, что до свадьбы с Колтовской или Васильчиковой у Ивана Грозного была жена Мария Долгорукая, сообщил историк Николай Костомаров в середине 19 века. Это известие основывалось на смутном сообщении археографа Афанасия Бычкова и на сочинениях Джерома Горсея. По ним выходило, что Иван Грозный, пожив какое-то время с юной Марией, приказал ее потом утопить. Не вдаваясь в разбор достоверности этой легенды, следует отметить, что о свадьбе царя в данном случае никто ничего не говорил. Поэтому Мария Долгорукая, если и была, может рассматриваться только как любовница царя.

Миф о Василисе Мелентьевой

Карамзин писал о том, что Иван Грозный, отправив в монастырь Анну Васильчикову, выбрал себе новую жену — Василису Мелентьеву. С ней он не мог сочетаться законным браком, а жил блудным образом, презирая православные каноны. В 1577 году он и ее постриг в инокини.

Историки давно подвергли сомнению те источники, в которых это сожительство упоминалось. Выяснилось, что «Хронограф о браках царя Ивана Васильевича» якобы 17 века был искусной подделкой начала 19 века. Известный историк Александр Зимин показал, что сообщение о Василисе Мелентьевой, кем бы она ни была — царской женой или любовницей — является фикцией. Ни в одном несомненном источнике такая женщина не встречается. Ни один, даже самый недоброжелательный к Ивану Грозному подлинный источник 16-17 вв. не называет ее среди царских супруг или сожительниц.

Максимум пять венчанных жен

После мифической Мелентьевой остается Мария Нагая, мать злосчастного царевича Дмитрия, убитого в Угличе. Она благополучно дожила до смерти Ивана Грозного, а постриглась в монахини уже после убийства ее сына. По подсчетам Карамзина выходит, что она была уже седьмой женой Ивана Грозного.

Карамзин основывался в основном на зарубежных источниках. Однако не все из них говорят о семи царских женах. Джером Горсей и Даниил фон Бухау писали, что Иван Грозный был женат пять раз, причем Горсей называет пятой женой Марию Нагую. С получением разрешения церкви на венчание с Нагой Иван IV не имел таких трудностей, какие у него возникли, если верить Карамзину, при бракосочетании с Колтовской.

Царь Федор Иванович, воцарившийся после смерти Грозного, старший из двух его оставшихся сыновей, запретил молиться в церквах за своего младшего брата Дмитрия, сына Нагой, как за царевича под тем предлогом, что он был рожден в шестом незаконном браке. Однако это распоряжение легко объяснимо желанием Бориса Годунова , расчищавшего себе дорогу к власти, подорвать легитимность Дмитрия.

Источники позволяют утверждать о достоверности максимум пяти венчаний Ивана Грозного. Прецедент четырех бракосочетаний монарха уже был в православной традиции — у византийского императора Льва VI в 10 веке. Этот прецедент мог быть использован для получения разрешения на четвертый брак. Исключительным событием являлся последний, пятый брак Ивана IV. По сохранившимся брачным документам, это мог быть только четвертый брак царя, так как свидетельства о женитьбе на Марии Темрюковне имеются только в летописях.