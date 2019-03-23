Почему в исламе запрещены татуировки

Вариативность трактовок священных мусульманских текстов по этому проводу различными исламскими проповедниками на самом деле сводится к тому, что наколки греховны. Есть два основных подхода в исламском мире к нанесению татуировок на тело — радикальное и либеральное.

Просто нельзя: не тот «художник»

Обоснование неприятия подобных инициатив зиждется на вековых традициях ислама — авторитетный муфтий Татарстана Илдус Файзов, ссылаясь на священные мусульманские тексты, говорит, что подобная форма телесного самовыражения недопустима, а уж если татуировки существуют, то их нужно вывести, убирать, любыми доступными способами. Один из сподвижников пророка Мухаммада Мусаб ибн Умайр определенно высказался по этому поводу: «Аллах проклинает ту (того), кто делает татуировку (любую)». Мотивация запрета делать татуировки для мусульманина в общем проста: никто не должен приукрашать свое тело, являющее собой материальное воплощение воли Аллаха во плоти, в каждом из мусульман, — и мужчин, и женщин. Аллаху, по утверждениям мусульманских авторитетных деятелей, не требуется подобное «графическое» подтверждение «лояльности» верования мусульманина. Напротив, оно греховно — наколки, по исламской традиции — узоры дьявола.

Варианты грехопадения

Если строго следовать исламской традиции, то, собственно, вариантов нет — татуировки наносить нельзя, ни коим образом и ни при каких обстоятельствах. Эта условность сродни православной традиции — там также подобные вещи не приветствуются. Объяснения того, что этого не надо делать, варьируются, но смысл их един: дьявол разными способами (в том числе, и с помощью татуировок, графически) пытается заполучить душу мусульманина, отождествиться теленсно. Исламский богослов Абу Абдуллах Аль-Куртуби (мусульманская Испания) конкретизирует этот постулат, разъясняя смысл аятов: суть татуировки (как таковой, любой на теле) — искажение, подмена образа Аллаха. То есть, нанося себе на тело татуировку (неважно какую), мусульманин таким образом демонстрирует превосходство над творением Аллаха, пытается дорисовать, приукрасить то, что ему не дано по определению, и это априори греховно.

… и вариативность их ликвидации

Татуировки по исламской религиозной традиции изначально недопустимы (любые, для всех). Но есть и возможность для из устранения. Абу Абдуллах Аль-Куртуби полагает, что истовый мусульманин должен воспользоваться любой возможностью для того, чтобы извести со своего тела тату (любую «наколку», где бы она ни была, поскольку ее наличие как таковое противоречит канонам ислама). «Альтернативные» варианты сохранения татуировок (они негласно одобряются в исламском мире, но не приветствуются официально): временные (быстро сводимые) допустимы, тату, нанесенные на частях тела, несоприкасающиеся каждодневно с водой. Условностей много, и это все разного рода частности. Некоторые исламские религиоведы пытаются обосновать право мусульман на татуировки, хотя бы временное. Но это принципиально ничего не меняет. … По шариату, любую свою татуировку мусульманин должен свести — не важно, при каких обстоятельствах он ее получил.