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Роботы научили рыб и пчел общаться 

Инвест-Форсайт 2 часа назад
Фото: Инвест-Форсайт
Роботы помогли рыбам и пчелам начать общаться между собой. В ходе эксперимента европейских ученых роботы научили рыб и пчел передавать разные сигналы и координировать действия.
Ученые придумали роботов, которые способны внедряться в стаи рыб и пчел и оказывать влияние на их поведение. Эксперимент попробовали провести в аквариуме, запустив туда мобильное устройство, внешним видом похожее на рыбу. Рыбы приняли предмет за своего собрата, начали воспринимать, передаваемые им сигналы и плавать следом за ним. Такое же устройство положили в пчелиный улей, оно также не было воспринято в качестве чужака, пишет Mir24. Обман крылся в способности роботов правдоподобно подражать сигналам насекомых и рыб. Робот-рыба могла менять положение в воде и двигать хвостом.
Следующим этапом стала попытка координации живых существ: роботы фиксировали движения стай, обменивались данными с другими рыбами и пчелами. В результате удалось создать единую стратегию поведения — рыбы начали плыть против часовой стрелки, а пчелы — роиться вокруг одного робота.
Разные виды живых организмов даже переняли чужие повадки друг у друга: рыбы стали собираться в более плотные стаи, напоминающие пчелиные рои, а насекомые — отделяться друг от друга.
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