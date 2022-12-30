Можно ли выиграть в лотерею на самом деле

Удивительная история произошла с девушкой Арсенией, дочерью бывшего драматурга Михаила Жиляева. После череды неудач, преследовавшей ее с самого детства, бедной юности и несчастной любви в отрочестве, девушке наконец повезло. Однажды Сеня купила лотерейный билетик. Конечно, ни на что особо не рассчитывая. Но случилось то, что, кажется, исчерпало ее удачу на несколько лет вперед. Девушке повезло выиграть целый миллион рублей.

Фото: Мир24 Мир24

Все это случилось в сериале «Классные мужики». Но это художественное кино. А что в реальной жизни? Правда ли, что в лотерею можно выиграть, и какие на это шансы? «МИР 24» провел собственное расследование и узнал, как работают денежные розыгрыши в России.

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Лотереи с давних времен остаются любимым развлечением людей по всему миру. И наша страна далеко не лидер по числу проданных билетов на каждого жителя. Гораздо больше участников у розыгрышей в странах Запада. Испания, Канада, США, Аргентина – там яркие бумажки с номерами разлетаются в считанные секунды, а очереди за ними достигают нескольких километров. Но и призы соответствующие: сорвавший куш может забыть о работе на всю оставшуюся жизнь.

В России своя культура участия в лотереях тоже есть, пусть и не столь обширная. За год россияне покупают около трехсот миллионов билетов – это по одному шансу на каждого жителя страны. При этом тот доход, который не тратят на выплату выигрыша, идет в государственную казну. Ведь с 2014 года все лотереи в России – государственные. Частные запрещены законом. При средней цене на билет в 100 рублей, власти могут зарабатывать серьезные деньги. А затем тратить их на строительство важных объектов, в частности, для Олимпиады-2014 и ЧМ-2018.

Впрочем, заработок для государства – это очень хорошо, но это совсем не то, зачем мы участвуем в лотереях. Каков же шанс выиграть несколько десятков миллионов, купить себе пару квартир в Москве и акции стабильной фирмы, обеспечив себя и потомков на много лет вперед? Судя по статистике официального распространителя, приблизительно каждый третий билет становится выигрышным. Но это ведь слишком хорошо, чтобы быть правдой. Действительно, для улучшения такой статистики многие участники лотереи становятся ее победителями, но выигрывают совершенно крошечные призы. Например, 200-300 рублей, или вовсе 50 рублей. То есть даже стоимость билета не отобьете. Что ж, тогда давайте посмотрим на шансы сорвать джекпот.

Самая популярная лотерея в России – знаменитая «6 из 45». То есть нужно угадать сразу шесть чисел. Это довольно много, но и приз там соответствующий – на жизнь точно хватит. Согласно статистике, которую выкладывает сам оператор лотереи, шанс на победу – 1:8 млн. Есть, впрочем, и более простые варианты. Например, лотерея «5 из 36». Там побеждает один билет из 377 тыс. Но и сумма существенно меньше. А вот самый большой джекпот у розыгрыша «7 из 49» – 50 млн рублей.

Но для этого вам придется побороться с 85 млн россиян. Ну или скупить приблизительно такое количество билетов. Правда, тогда вы, увы, уйдете в минус. Сами операторы лотерей говорят, что нужно, конечно, правильно ставить и выбирать некие тактики по покупке билетов. Но помните, что в первую очередь вы вступаете в азартную игру и ставите свои деньги на шанс получить крупную сумму. Удача здесь занимает гораздо большее пространство, чем некие стратегии.

Есть, впрочем, и альтернативная точка зрения. Всего год назад в интернете разразился скандал вокруг одного из лотерейных операторов. Ряд блогеров обвинили устроителей розыгрышей в том, что те якобы контролируют генератор случайных чисел, подбивают выигрышные комбинации под нужный билет и вообще всячески пытаются лишить победы честных участников.

Речь шла о новогодней лотерее, во время которой разыгрывался целый миллиард рублей. Блогеры, в частности, уверяли, что передача была записана заранее и не могла идти в прямом эфире, а все числа, которые называл ведущий, якобы и вовсе были позже добавлены на монтаже.

Учитывая, что в то же время оператор провел крупную рекламную кампанию, закупая продвижение новогоднего розыгрыша у звезд шоу-бизнеса и популярных в интернете авторов, многие зрители поверили в якобы разоблачение государственных лотерей. Правда, несмотря на действительно большое количество косвенных доказательств и неподтвержденных свидетельств, конкретных обвинений оператору предъявить так и не смогли. Сейчас большинство из записанных в то время роликов уже недоступны на каналах авторов.

Выиграть в лотерею действительно возможно. Достаточно открыть новости и убедиться в этом раз и навсегда. В начале весны миллионерами стали жители Казани и Южно-Сахалинска, новогодний подарок в 500 млн рублей за лотерейный билет получила пара из Екатеринбурга. А история москвича, который выиграл более 9 млн рублей в лотерею, вообще напоминает фантастический фильм.

Кстати, прежде чем нестись в ближайший киоск и покупать заветный билетик, помните не только о рисках, но и о том, что участвовать в лотерее можно только с 18 лет. Обидно будет выиграть пару миллионов и не получить их, потому что несовершеннолетнему приз не положен. И еще один момент: если вы все же выиграете некие деньги, то не забудьте уплатить с них подоходный налог в 13%. Несмотря на то, что лотереи организует государство, отдать в казну процент с выигрыша все-таки придется. Причем если сумма крупная, то за вас налог заплатит сам оператор розыгрыша. А вот если вы выиграли меньше 15 тыс. рублей, то идти в ФНС придется самому. Иначе налоговая придет уже к вам. И инспекторам наверняка захочется узнать, откуда у вас новая бытовая техника.