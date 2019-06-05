Три неразгаданные средневековые тайны

Средневековье таит множество загадок, ответа на которые мы можем никогда не узнать. Хотя ученые не теряют надежды: ведь методы научных исследований постоянно улучшаются.

Загадочный скелет

В конце 19-го века во время строительных работ во дворе шотландского замка Дантрун, когда-то принадлежавшего могущественному клану Кэмпбеллов, был обнаружен скелет человека с отрубленными руками. Хозяин замка решил, что перед ним — убитый за несколько веков до этого волынщик вражеского Кэмпбеллам клана Макдональдов, ведь замок Дантрун был известен тем, что по нему бродит привидение волынщика и требует отмщения. Позвали священника, отслужили службу, похоронили останки с почестями. Однако дух волынщика так и не нашел покоя и до сих пор тревожит обитателей замка. Значит ли это, что найденный скелет принадлежал кому-то другому? Или что простой церковной службой нельзя утишить жажду мести призрака? Как бы то ни было, над замком, который сейчас принадлежит семье Малькольмов, до сих пор разносятся звуки потусторонней волынки.

Бегун без головы

Средневековые хроники повествуют о том, что в 1636 году король Людвиг Баварский приговорил к смертной казни некоего Дица фон Шаунбурга с четырьмя его ландскнехтами за то, что они подняли восстание. Когда приговоренных привели на место казни, согласно рыцарской традиции, Людвиг Баварский спросил у Дица, каково будет его последнее желание. К величайшему удивлению короля, тот попросил поставить их всех в один ряд на расстоянии восьми шагов друг от друга и отрубить голову ему первому. Он пообещал, что начнет бежать без головы мимо своих ландскнехтов, причем те, мимо которых он успеет пробежать, должны быть помилованы. Диц выстроил своих товарищей в ряд, а сам встал с краю, опустился на колени и положил голову на плаху. Но как только ударом топора палач снес ее, Диц вскочил на ноги и помчался мимо застывших в ужасе ландскнехтов. Только пробежав мимо последнего из них, он замертво упал на землю. Потрясенный король выполнил свое обещание и помиловал ландскнехтов. История этого помилования была задокументирована, но от этого не стала менее странной.

Пропавшие принцы

В XV веке в Англии бушевала династическая война за престол между двумя ветвями дома Плантагенетов: Йорками и Ланкастерами, известная как Война Алой и Белой розы или Война роз. Ее началом стала смерть короля Эдуарда IV в апреле 1483 года. У короля осталось семеро детей, двое из которых были мальчиками и наследниками трона. Однако уже через два месяца после смерти Эдуарда все его дети были объявлены незаконными, и малолетних принцев заперли в Лондонском Тауэре. А меньше чем через неделю после этого королем был объявлен младший брат Эдуарда, горбатый Ричард III. В течение всего июля так и не коронованного 12-летнего принца Эдуарда V, которого теперь презрительно звали Эдуардом-бастардом, и его 9-летнего брата время от времени видели играющими во дворе Тауэра. Затем, по свидетельству современников, детей перевели в удаленные комнаты дворца-крепости. Они еще некоторое время показывались за забранными решетками окнами, а потом перестали появляться совсем. Прошло два года, и 22 августа 1485 Ричард III был убит в битве с Генрихом Тюдором (Ланкастерская ветвь). Победитель, став королем, немедленно обвинил убитого кузена в убийстве принцев. Этой версии придерживалась официальная история Англии долгие годы. Однако в последнее время ученые начали считать, что у самого Генриха было гораздо больше оснований для умерщвления принцев… Главный вопрос, ответ на который хотят узнать историки, это когда именно погибли принцы: до победы Генриха или позже? В 1674 году при ремонте Тауэра были найдены два скелета, принадлежащих мальчикам 12—13 лет и 9-10 лет. Примерно столько же должно было быть принцам в 1483—1484 годах. Однако определить точный год их гибели и кто был в этом виновен не представлялось возможным.