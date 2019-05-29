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Почему щелкают по шее, когда зовут выпить 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Самогонщики"
В России этот жест знаком практически всем: если человек щелкает себя указательным пальцем по шее, значит предлагает выпить или сообщает, что планирует. В других странах этот жест неизвестен, например, во Франции, когда речь заходит о намерении выпить, показательно "скручивают" нос.
Российский "жест алкоголиков" появился во времена Петра I. Великий государь отблагодарил специальной грамотой мастера, который покрыл золотом шпиль собора Петропавловской крепости. Предъявителя этой грамоты должны были бесплатно угощать спиртным во всех питейных заведениях. Однако мастер так любил выпить, что порой в беспамятстве терял бумагу. Тогда Петр I повелел сделать ему специальное клеймо на шее. После этого мастеру достаточно было показать на свою шею, чтобы получить очередную порцию бесплатной выпивки.
Имя любителя выпить утрачено, а вот жест пошел в народ.
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