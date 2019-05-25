Какое животное самое опасное для человека

Оказалось, что самое опасное животное для человека во много раз меньше его самого. Ими стали малярийные комары. От них ежегодно погибает до одного миллиона человек.

Наибольший вред комары наносят людям не укусами, а теми болезнями, которые они переносят. Дело в том, что эти насекомые переносят малярийные плазмодии, которые вызывают страшную болезнь.

Где обитают

Еще одна опасность таких комаров заключается в том, что они очень распространены и обитают на каждом континенте, кроме Антарктиды. В одной только России обитает 10 видов. Кстати, они водятся на всей территории нашей страны, за исключением Крайнего Севера.

Наиболее опасные виды обитают в жарких странах: Индии, всех государствах Африки, Индонезии, Тайланде.

Как отличить

Отличить этого комара от других тоже непросто. Для этого их нужно тщательно осмотреть. Как правило, у них маленькая голова и тонкий длинный хоботок. Крылья покрыты желтыми чешуйками. Если обычные комары сидят ровно, почти на брюшке, то малярийные как бы наклоняются головой вниз. Такой эффект происходит за счет длинных задних конечностей. Также у малярийных комаров есть пара длинных усиков, расположенных рядом с ротовым аппаратом, у других они короткие.

Профилактика

Если вы находитесь в месте, где обитают малярийные комары, есть несколько способов, как обезопасить себя от них. Для этого рекомендуется пропить курс специальных препаратов. Начинать профилактику нужно перед отлетом, а потом продолжать в течение 2-4 недель после выезда из страны. Носите одежду с длинными рукавами и пользуйтесь специальным кремом. Выбирайте отели, которые тщательно обрабатывают специальными средствами, а также обратите внимание на москитную сетку. Не лишним будет и наличие кондиционера — малярийные комары боятся холода.