Самые крупные техногенные катастрофы в истории

Почти каждый год в мире происходят десятки техногенных катастроф разного масштаба. Рассказываем о самых крупных катастрофах, которые произошли с начала 20 века.

Чернобыльская АЭС

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) украинской ССР произошла самая масштабная ядерная авария в истории. По данным специалистов, к ЧП привела попытка провести эксперимент по снятию дополнительной энергии во время работы основного реактора. В итоге в атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ и восемь из 140 тонн радиоактивного топлива оказались в воздухе. Пожар длился почти две недели, а из реактора выходили опасные вещества. Находящиеся в Чернобыле люди получили в 90 раз больше облучения, чем при падении бомбы на Хиросиму. Произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров. Территория загрязнения составила 160 тысяч квадратных километров. Позже у 134 сотрудников электростанции и спасательных команд развилась лучевая болезнь, из которых в течении нескольких месяцев умерли 28 человек. Пострадали север Украины, Белоруссия и Запад России. Воздействию радиации подверглись 19 регионов СССР с населением 2,6 миллиона человек.

Обрушение Rana Plaza в Бенгладеш

В апреле 2013 года рухнуло восьмиэтажное здание Rana Plaza в столице Бенгладеш Дакке. Там находились швейная фабрика, банк и магазины. Жертвами ЧП стало более 1100 человек. Причиной катастрофы стало нарушение строительных нормативов. ЧП стало крупнейшим по числу погибших из-за обрушения здания в современной истории.

Авария спровоцировала массовые протесты — на улицы города вышли рабочие предприятий легкой промышленности с требованиями повышения зарплат и льгот. После этого Ассоциация производителей одежды и экспортеров Бангладеша закрыла 21 фабрику во избежание дальнейших инцидентов.

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Выброс газа на химзаводе в Бхопале

Трагедия в индийском Бхопале стала крупнейшей по числу жертв техногенной катастрофой в истории. ЧП произошло в ночь на 3 декабря 1984 года на заводе пестицидов американской химической компании Union Carbide. Это был аварийный выброс паров ядовитого вещества метилизоцианата и других химикатов. Ядовитое облако распространилось на соседние территории, в результате чего спящие жители просыпались от жжения в горле и глазах. В первые часы катастрофы умерло более 8 тысяч человек, число жертв за последующие годы, по неофициальным данным, превысило 15 тысяч человек. По данным неправительственных организаций, из-за заболеваний, связанных с воздействием отравляющего газа, пострадало 150 тысяч человек. Ответственность за очистку местности взяло на себя местное правительство.