Опубликованы новые документы ФБР о побеге Гитлера

Федеральное бюро расследований (ФБР) США после Второй мировой войны отрабатывало версию о том, что фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру удалось бежать из осажденного Берлина благодаря двойнику, который занял его место. Об этом пишет Daily Star.

В документах говорится, что некий человек утверждал, что видел Гитлера живым в аргентинском Буэнос-Айресе в начале 1950-х годов. Он также говорил, что фюрер перенес пластическую операцию ради омоложения внешности.

Материалы были переданы в Центральное разведывательное управление , сотрудники которого затем допросили информатора. В ходе этого допроса источник сообщил, что когда-то пережил автомобильную аварию, и после нее у него бывают помутнения рассудка, во время которых он не знает, что сделал или сказал.