Чем отличаются «антимощи» от мощей

Даже атеисты знают, что такое мощи православных святых — это нетленные останки христианских подвижников, которые после смерти обрели вечную жизнь в раю. Эти останки стали святыней — они благоухают миром, от них не пахнет тленом, им поклоняются, но что самое важное — от них по милости Божьей исходит множество чудес, среди которых исцеления, изгнание из одержимых злых духов и много другой духовной и материальной помощи людям.

Мощи — тела святых и праведников

Чудеса происходят даже с самими мощами Божьих угодников. Например, мощи великого русского Святого Александра Свирского , увезенные в неизвестном направлении большевиками в 1918 году, были чудесным образом найдены в 1997 году в анатомическом музее Военно-Медицинской Академии в Санкт-Петербурге. Об этом в своей статье сообщает православный автор Людмила Александровна Ильюнина. Тело было опознано по описаниям игумена Авраамия 1859 года, по портретному сходству с иконами и по приметам — из пальцев святого специальным «копием» для крестов-мощевиков были изъяты частицы.

Но опознать святого можно было и без примет: его тело осталось целым, объемным, без намека на тление, но самое главное — мощи мироточили. Это мироточение началось в кабинете рентгена Судебно-Медицинской Экспертной службы Санкт-Петербурга и продолжались в течение четырех месяцев, пока шло решение судьбы святыни. Паломники, среди которых были актеры Антон Виктория Макарские , отмечают, что от мощей исходит благоухание, а само тело святого имеет температуру живого человеческого тела.

Еще одни «теплые мощи», которые имеют постоянную температуру 36,6 °C, находятся в городе Керкира на греческом острове Корфу. Это мощи Святого Спиридона Тимифунтского. Монахи дважды в день открывают раку с мощами для поклонения, а когда рака не открывается, тогда считается, что Святой «ушел» помогать людям. Рассказывают, что обувь, в которую обуты ноги Святого, приходится менять, так как она изнашивается.

«Антимощи» — тела нераскаявшихся

Мощи — это то, во что превращаются тела праведников и святых. Но бывают другие случаи — случаи появления «антимощей», которые Бог являет людям как урок и как пример того, как православному человеку поступать нельзя.

Случай явления «антимощей» описывает в своей книге «Янтарная глава» русский православный писатель Юрий Воробьевский . Много раз посещавший Святую гору Афон писатель рассказывает в книге о тайнах афонских костниц — хранилищах монашеских останков.

На Афоне не хоронят в землю, как это можно сделать в любом другом месте. Здесь под ногами — камень, скала, поэтому усопших монахов кладут в выдолбленные в камне могилы, а затем через три года могилы вскрывают и белые кости подвижников аккуратно переносят в костницы, где останки молитвенников ждут воскресения. Есть верная примета — если глава почившего монаха медово-янтарного цвета — значит, монах стал Святым. Известно, что ни останки святых, ни останки простых монахов не пахнут тлением. Подобное есть и в России — в Псково-Печерской Лавре, где тела монахов погребают в пещерах, и где все они ждут Второго пришествия Мессии и воскресения. Запаха тления в пещерах нет. Но иногда монахам бывают явлены «антимощи» — как урок и назидание.

Такой случай произошел в XIII веке при византийском императоре Михаиле Палеологе, когда произошла очередная попытка унии — объединения православной церкви и католицизма, которая затронула и Афон. Писатель указывает, что приход на Святую гору католиков всегда был сопряжен с насилием — там есть гора Виселичная, на которой католики вешали православных монахов, не соглашавшихся переходить к еретикам, а в болгарском монастыре Зограф есть икона, на которой католики сжигают башню с 26 болгарскими православными монахами. Есть и оставшаяся от старого монастыря Ксиропотам башня.

Согласно преданию, сохранившемуся на Афоне, в тот момент, когда в монастыре совместную службу вели католики и согласившиеся на это православные монахи, произошло великое землетрясение, и монастырь сполз в море. Присутствовавший при этом император Михаил едва не погиб.

Подобный случай совместно служения произошел и в Великой афонской Лавре Святого Афанасия, где три православных иеромонаха согласились на совместную молитву с католиками. Закончилось это плачевно: они умерли, не раскаявшись в своем грехе, были похоронены, а когда спустя три года могилы вскрыли, то оказалось, что тела сослуживших католикам иеромонахов представляют собой неразложившиеся смрадные, черные мумии. Монахов пытались перезахоронить еще на три года, «отмолить», но оказалось, что это невозможно — через несколько лет монахи сдались и отнесли «антимощи» в отдаленную пещерку, где они и стоят до сих пор.

В XXI веке один из любопытствовавших монахов решил посетить пещеру, но вышел оттуда наполовину седым. Как оказалось, у мумий сохранились даже выпученные глаза, волосы и ногти продолжали расти 700 лет, а в пещере до сих пор стоит смрад разложения. Но поседел монах не от этого, а от ощущения присутствия страшного зла, из-за чего бежал прочь из пещеры. Он рассказывал, что слышал рядом с «антимощами» голоса демонов, терзавших души вероотступников, и ощущал, что там течет «какая-то своя мертвая жизнь».

Рисунок с натуры ужасающих «антимощей» был впервые опубликован в греческой газете «Вестник Православия» монахом Северианом из заново отстроенного монастыря Ксиропотама. Это изображение появлялось в издании «Обоюдоострый меч» и в книге Коринфского епископа Каллиста.

В 1964 году видел антимощи иеромонах Гавриил, духовник Иверской келии Рождества Честного Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Ему их специально показал его духовный наставник старец Лавры Мелетий. Они находились в пещере в труднодоступном месте на отвесной скале и стояли, прислоненные к стене. Лица были угольно-черные, а волосы — совершенно седые. Иеромонах Гавриил не испытывал страха и осмотрел их « с тщанием», но после осмотра не мог есть несколько дней и надолго потерял сон. Богословы считают, что явление православным подобных «антимощей» должно стать наглядным уроком для тех, кто склоняется к еретическим учениям сам или склоняет к ним других людей.