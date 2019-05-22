Англия оплатила Отечественную войну 1812 года: так ли это

Во всех сочинениях про Отечественную войну 1812 года утверждается, что огромную финансовую помощь России оказала Великобритания. Отдельные авторы доходят до такой оценки, что Россия воевала с Наполеоном на английские деньги.

Самое интересное, что источники таких сведений и иногда иллюстрирующих их цифр не приводятся. Зачем, спрашивается, подтверждать ссылками то, что и так «общеизвестно»? Однако практика показывает, что именно «общеизвестные» вещи и следует проверять, потому что они легко могут оказаться фейком. Хорошо известно правило: если ложь повторить тысячекратно, ее сочтут правдой. Поэтому необходимо разобраться с первоисточниками данных об английских субсидиях на Отечественную войну 1812 года.

Миф об английском золоте

Еще в середине 20 века советский историк Евгений Тарле в своих многочисленных популярных работах об эпохе Наполеона мимоходом ронял фразы о миллионных субсидиях на войну, раздаваемых правительством Англии для Австрии, России и других участниках антинаполеоновской коалиции. Правдивость этого утверждения казалась, видимо, сама собой разумеющейся и не требующей документальных доказательств.

Помимо авторитета маститого историка, особо приближенного в свое время к товарищу Сталину, представление о широкомасштабной английской помощи России в 1812 году основывается на исторических аналогиях и логических соображениях. В Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. западные союзники помогали русским почти бескорыстно — истраченные военные материалы не подлежали оплате. В Первую мировую войну 1914-1918 гг. Запад также помогал России — правда, тогда была взята в залог треть российского золотого запаса. Причем она так и не была возвращена, так как большевики отказались выплачивать долги Российской империи.

Война 1812 года с Наполеоном соответствовала интересам Англии, поэтому логично, что страна, которая не могла выставить сухопутную армию, должна была вложиться в войну хотя бы деньгами. Но где факты? В статье доктора экономических наук Петра Никольского «Финансовая составляющая войны России против наполеоновского нашествия в 1812-1815 гг.» называется общая сумма английских субсидий в 135 млн рублей. Ссылки на документы или на иные труды историков отсутствуют по данной сумме. При этом она относится ко всему периоду войны. А сколько из этих денег Россия получила в 1812 году?

Когда Англия успела предоставить России такую помощь

С 1807 года, почти сразу после заключения Александром I Тильзитского мира с Наполеоном, Россия и Англия находились в состоянии войны между собой. Правда, эту войну в полном смысле слова можно назвать странной. Настоящих военных действий, за исключением случайных морских стычек, не велось. Русские корабли, захваченные англичанами, затем отпускались. Но дипломатических и торговых отношений между двумя странами не было.

Мирный договор между Англией и Россией был заключен спустя почти месяц после начала вторжения Наполеона в Россию — 18 июля 1812 года. Только после этого времени могла начаться какая-то открытая английская помощь России в войне с Наполеоном. И до конца 1812 года Англия поставила в Россию несколько десятков тысяч ружей. Историк Николай Троицкий пишет о 30 тыс. ружей.

Реальная цена помощи

Известен договор о предоставлении России Англией финансовой помощи в размере 1 млн 333 тысяч 334 фунтов стерлингов (две трети от двух миллионов фунтов, данных Англией всем своим союзникам). Это Рейхенбахская конвенция от 15 июня 1813 года. Субсидия была предоставлена Англией России в обмен на обязательство выставить 150-тысячную армию до полной победы над Наполеоном.

1,33 миллиона фунтов по курсу того времени — это 8,33 млн рублей серебром. Во время войны 1812—1815 гг. бумажный рубль сильнее всего упал в цене и стоил всего 20—25 копеек серебром. Но даже и при таком способе подсчета сумма британских субсидий составляет максимум 33,3—41,7 млн рублей ассигнациями.

Было бы интересно еще проследить, как именно была доставлена в Россию эта сумма. Но это уже потребовало бы документального монографического исследования. Судьба кредитов и субсидий, способы их доставки и выплаты обычно не исследуются историками. Поскольку деньги по Рейхенбахской конвенции могли поступать в Россию не раньше лета 1813 года, значит, весь 1812 год и в первое полугодие 1813-го Россия воевала с Наполеоном исключительно на свои деньги. А английская субсидия, предусмотренная договором 1813 года, едва могла покрыть четверть общих расходов России на войну, достигших, согласно записке главного интенданта (будущего министра финансов России) Егора Канкрина, за 1812—1815 гг. 157 млн рублей ассигнациями.

Может быть, есть какие-то секретные договора об английских субсидиях России, помимо известных? Зачем было бы скрывать их сейчас, по прошествии двух веков?

Пока же необходимо признать: стереотипное мнение о том, будто Англия оплатила России денежные расходы на войну с Наполеоном, совершенно не соответствует действительности. Россия расплатилась за эту войну не только сотнями тысяч жизней своих подданных, но и сотнями миллионов рублей из своей государственной казны.