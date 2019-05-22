«Главная загадка родной кухни»: почему русские всё едят с хлебом

Если сравнить русскую кухню с другими — европейскими или азиатскими — то легко выявить ее главное отличие: едва ли не сакральное значение здесь предается хлебу. Национальная русская выпечка — это не только десерты, а в первую очередь хлеб, который традиционно употребляется со всеми первыми и вторыми блюдами. Так с чем же связана эта особенность русских все есть с хлебом?

Как рассказывает кулинарный историк Павел Сюткин, многочисленные злаковые культуры — рожь, овес, пшеница, полба — всегда составляли значительную часть рациона русского человека. В отличие, например, от Западной Европы, где благодаря более мягкому климату лучше было развито животноводство и шире представлены культуры незерновые. Злаки были настоящими продуктами-спасителями, особенно в зимнее время, благодаря возможности простого и длительного хранения.

Чтобы максимально разнообразить рацион, наши предки готовили блюда из зерна по-разному. Это были не только каши, но и разнообразные супы, похлебки, кисели и хлеб. Если итальянский или французский крестьянин даже в зимний период имел возможность, отправляясь в дорогу, взять с собой сыр, яйца, вяленое мясо и вино, то у русского человека и летом с этим были проблемы. Краюшка хлеба и горсть дробленого зерна, которое можно было заварить кипятком, получив маловкусную, но вполне питательную похлебку, — вот и все, чем обычно приходилось довольствоваться крестьянину в дороге.

Хлеб всегда активно использовался и в русской армии. В «Положении о питании и довольстве в Российской Императорской Армии» от 1891 года устанавливалась норма для низших чинов (солдат и ефрейторов) в 3 фунта (чуть более 1,2 кг) в день. Это вдобавок к двухразовому горячему питанию. Так как сам по себе хлеб не очень хорошо переваривается организмом, то его обычно употребляли с разнообразными супами, бульонами и похлебками. Аналогично обстояли дела и с питанием рабочих, которые получали свою «хлебную пайку» на заводах и фабриках.