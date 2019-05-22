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История «золотой лихорадки» в России 

Рамблер 22 мая 2019
Фото: depositphotos.com
Датой начала "золотой лихорадки" в Калифорнии считается 1848 год. Со временем бум золотодобычи охватил многие страны, которые имеют запасы драгоценного металла. Рассказываем, как это событие коснулось русской земли и как добывают золото в наши дни.
Эпоха "золотой лихорадки" началась в Российской Империи в 19 веке после того, как сенат разрешил подданным страны в 1812 году искать и разрабатывать золотые руды, заплатив за это подати государству. До принятия закона золото искали, но тайно и под угрозой наказания.

Сибирь и Урал

Большие запасы золота были обнаружены в Томской губернии. Крестьянин-старообрядец Егор Лесной стал первым золотоискателем на реке Сухой Берикуль. В 1827 году купец первой гильдии Андрей Попов и его племянник Феодот Попов получили разрешение на добычу драгоценного металла в Томской губернии. Первым делом купец отправился к Егору Лесному, но оказалось, что он умер. Из-за того, что многие пытались выведать место этой "золотой жилы", жизнь крестьянина трагически оборвалась. Его племянница тоже оказалась убитой. В августе 1828 года Попов попросил местные власти отвести ему площадь на реке Берикуль. С этого момента началось развитие частной золотодобычи в районе современной Кемеровской области. Через год прииск Поповых "Первая Берикульская площадь" дал 1 пуд и 20 фунтов золота. Через пять лет добыча желтого металла здесь выросла до 16 с лишним пудов в год.
В 1829 году также были открыты прииски, которыми завладели купцы Яким Рязанов, Гавриил Казанцев и Алексей Баландин. В 1830 году Поповы нашли золото в Салаирском кряже, в Коктекбинском, Красноярском и Минусинском округах Енисейской губернии. Позже были открыты месторождения в Канском и Нижнеудинском округах. 31 мая 1843 года была разрешена частная золотодобыча в Западном Забайкалье, а 3 ноября 1863 года — в Восточном Забайкалье. В середине 19 века в Сибири стали добывать около 20 тонн золота в год, что составляло 39% от мировой добычи этого металла.
Богатство вскружило головы золотодобытчикам, ходят слухи, что кто-то делал свои визитки из золота. Новоявленные миллионеры строили себе в тайге роскошные многоэтажные дома с огромными стеклянными окнами и теплицами, в которых выращивали даже ананасы. Однако многие из них спускали богатство на ветер и становились банкротами, когда запасы из золотых жил иссякали.

Наши дни

Сейчас в Хабаровске практикуются туры на золотоносные реки. Вертолет привозит туристов, они разбивают лагерь и две недели пытаются намыть золото. Найденное можно продать по госцене. Сейчас золотодобыча ведется в России в Магаданской области, где работают артели госпредприятия. Золотодобыча в России частными старателями была запрещена с 1954 года, но она все равно ведется.
В рейтинге запасов золота в недрах Россия занимает четвертое место в мире. Самые крупные месторождения находятся в Сибири и на Дальнем Востоке.
Комментарии1
Истории , Андрей Попов
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