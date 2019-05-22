Бойкот ООН советскими властями в 1950 году: что пошло не так

В ходе гражданской войны в Китае между гоминданом и коммунистами (КПК) весной 1948 года, благодаря интенсивной помощи Советского Союза КПК, произошёл перелом. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) перешла в контрнаступление и заняла ряд важных пунктов в Центральном Китае, а осенью 1948 года разгромила полумиллионную группировку гоминдановских войск в Маньчжурии.

В январе 1949 года части НОАК вступили в Пекин. Боевые действия на юге Китая ещё продолжались, Чан Кайши, лидер гоминдана ещё не сбежал с остатками своих войск на Тайвань (это случилось месяцем позже), но 1 октября 1949 года уже была провозглашена Китайская Народная Республика (КНР) со столицей в Пекине. Она была сразу признана Советским Союзом и восточноевропейскими странами «народной демократии».

Заменить Китай

В связи с этим Советский Союз поставил в Совете Безопасности ООН вопрос о замещении места Китая в этой организации, занимаемого пока представителем Китайской Республики гоминдана, представителем КНР.

13 января 1950 года представитель СССР в ООН Яков Малик потребовал созыва Совета Безопасности и предложил ему соответствующую резолюцию. Никаких реальных шансов на её принятие не было.

Чан Кайши был верным союзником США, и те не собирались предоставлять его место в ООН своим противникам, «марионеткам Москвы». Ведь Китай является одной из пяти стран, имеющих право вето на резолюции Совбеза ООН.

США, Великобритания, Франция и большинство непостоянных членов Совбеза (в тот период это были, в основном, латиноамериканские сателлиты США) проголосовали против советской резолюции.

Любопытен тот факт, что за советскую резолюцию голосовали Югославия и Индия. Это несмотря на то, что с лидером югославских коммунистов маршалом Тито Сталин с 1948 года находился не в самых хороших отношениях.

С Индией, независимость которой была провозглашена в августе 1947 года, отношения у Сталина также не сложились, он считал Неру и Ганди за их доктрину ненасилия британскими марионетками. Тем не менее, обе страны сочли, что требование Советского Союза о предоставлении места в ООН представителю реального правительства Китая справедливо.

Бойкот СССР

В ответ на отклонение советской резолюции Яков Малик зачитал заранее заготовленную речь, в которой обвинил США в «поощрении беззакония» в этой международной организации и заявил о том, что впредь, пока место Китая в ООН не займёт представитель КНР, СССР бойкотирует сессии Генеральной Ассамблеи и заседания Совета Безопасности ООН. Вся делегация СССР в ООН, кроме представителя Малика, а также советские дипломаты, работавшие в различных структурах этой организации, были отозваны из Нью-Йорка.

Несомненно, такой шаг не мог быть сделан иначе как по заранее разработанной инструкции Сталина. По мнению советского руководства, неучастие представителя СССР, одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН, делало незаконными все решения этой организации, принятые в его отсутствие.

Однако западные державы и их партнёры трактовали Устав ООН иначе. Они решили, что отсутствие одного из членов не может служить причиной для приостановки работы всей организации.

Стратегический просчёт СССР сказался менее, чем через полгода, при начале Корейской войны. Утром 25 июня 1950 года заранее отмобилизованные войска Корейской Народно-Демократической Республики — Корейская народная армия (КНА) — перешли демаркационную линию на 38-й параллели и вторглись в пределы Корейской Республики (Южной Кореи).

Резолюция без СССР

КНА, по утверждению авторов книги «История России. ХХ век. Эпоха сталинизма» (под ред. А. Б. Зубова. — М., 2017) превосходила своего противника по численности бойцов и количеству артиллерии в два раза, по числу пулемётов — в семь раз, по количеству единиц автоматического стрелкового оружия — в тринадцать раз, по числу танков — в шесть с половиной раз, самолётов — в шесть раз.

В работе специалистов Генерального штаба СССР, опубликованной издательством «Полигон» в сборнике «Война в Корее», приводятся несколько иные цифры: превосходство КНА над армией Южной Кореи составляло по численности в 1,3 раза, по артиллерии — 1,1 раза, по самолётам — 1,2 раза, зато по танкам — 5,9 раза.

Так или иначе, война планировалась как блицкриг и должна была закончиться триумфальным объединением всей Кореи под властью коммунистов, как аналогично только что завершилась война в Китае. На момент начала войны американских войск в Южной Корее не было.

Ни та, ни другая Корея не были в то время представлены в ООН. В день начала военных действий, 25 июня, по требованию США был немедленно созван Совет Безопасности ООН. По итогам приняли резолюцию о военной помощи Организации Объединённых Наций Корейской Республике. В отсутствие советской делегации, почти все члены Совбеза проголосовали за американскую резолюцию. Только Югославия, опять-таки, воздержалась при голосовании.

Кроме американских войск, составивших 70-75% общей численности войск ООН в Корейской войне, свои военные контингенты и вспомогательные части на помощь Южной Корее прислали (в порядке убывания численности): Великобритания, Канада, Филиппины, Турция, Нидерланды, Франция, Австралия, Греция, Новая Зеландия, Сиам, Абиссиния, Колумбия, Бельгия, Южно-Африканский Союз, Люксембург.

Восточноевропейские союзники СССР протестовали, указывая на незаконность принятия резолюции в отсутствие представителя СССР, но безуспешно. 1 августа 1950 года советская делегация возвратилась в ООН.

В этот период КНА одерживала одну победу за другой и контролировала 95% Кореи. Весьма вероятно, что Сталин готовился к триумфу и вернул советскую делегацию в ООН для того, чтобы поставить там на голосование подходящие резолюции. Однако вскоре, по сосредоточении вооружённых сил ООН, в Корейской войне произошёл перелом.

Нет сомнения, что и без советского бойкота и соответствующего решения ООН США оказали бы помощь Южной Корее в силу союзнических обязательств, да и просто доктрины «холодной войны». Но благодаря советскому бойкоту ООН Соединённым Штатам удалось придать международную легитимность своей военной операции на Корейском полуострове.