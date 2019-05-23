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Кем на самом деле была собака Баскервилей 

Рамблер 13 часов назад
Фото: Кадр из фильма
Все знают историю собаки Баскервилей из рассказа о Шерлоке Холмсе, но не всем известен факт о том, что она существовала на самом деле.
В произведении Конан Дойля это дьявольская собака неизвестного происхождения, которая преследовала целую семью.
История об этом существе официально задокументирована в церковных записях. Согласно их информации в 1577 году над английским городом Банги прошла гроза. В это время во время службы в храм ворвалось неизвестное существо, которое испепелило двух прихожан.
Тогда никто не понял, что это было, но, согласно записям, на церковных камнях и дверях остались следы когтей. По рисункам, "чудовище" было похоже на собаку.
Известно, что 4 августа 1577 года в городке Банги действительно была гроза. Об этом сообщается в приходской книге. Многие исследователи считают, что причиной паники прихожан и разрушений могла стать шаровая молния. Хроник мог специально приукрасить легенду, чтобы люди думали о том, что существо послали за грехи.
Британцы верили в громадную черную собаку со светящимися глазами. Они считали, что она посланник дъявола, который предупреждает о скорой каре. Согласно документам, в то время было несколько случаев, когда британцы утверждали о том, что видели "дьявольскую собаку".
Комментарии2
Истории , Артур
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