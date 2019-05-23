Сколько в СССР давали за копирование музыки

В Уголовном кодексе РСФСР содержались несколько статей, которые в современных реалиях выглядят по меньшей мере экзотично. Среди них — тунеядство, самогоноварение и спекуляция. О последнем и поговорим.

Под статью о спекуляции попадала любая деятельность "с целью наживы". Проще говоря, покупать и перепродавать товары по своей цене в Советском Союзе было попросту незаконно. Тем не менее, ступали на скользкую дорожку многие: нужда, которую в зале суда классифицировали как "жажда наживы", могла толкнуть людей на необдуманные поступки. И молодые авантюристы, и обычные главы семей, а не только "злостные преступники" попадали под эту статью.

Вот одна из показательных историй, произошедших в СССР. Молодой смоленский инженер приобрел магнитофон. И, испытывая трудности с деньгами, решил подзаработать. Нашел способ простой: в своем городе купил 120 кассет с музыкой зарубежных исполнителей. А во время командировки в Москву перепродавал их. Цену, конечно, устанавливал свою собственную. Казалось бы, в чем же тут преступление? На сегодняшний день это обыкновенный бизнес, рыночные отношения, не более. Но в СССР с такими делами обходились строго.

Инженер в итоге получил год и шесть месяцев исправительных работ по месту службы, а также в течение этого срока в пользу государства отдавал 20 процентов своей зарплаты. И это далеко не самое строгое наказание за такого рода деятельность.

Согласно статье 154 УК РСФСР, за спекуляцию можно было получить куда более строгий приговор. Такая деятельность наказывалась лишением свободы на срок от двух лет, исправительными работами и штрафом, который достигал 300 рублей. Если же это был промысел в особо крупных размерах, то отправиться в места не столь отдаленные светило уже на все семь лет.