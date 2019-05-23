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Как живет семья, отказавшаяся от благ цивилизации 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.RU
Британец Барни Морис вместе со своей женой и двумя детьми отказался от электричества, водопровода и телевизора. Мужчина платит только муниципальный налог на земельный участок, который он обустроил для домашнего хозяйства.
Прогресс не стоит на месте — ученые изобретают новые технологии, чтобы облегчить человеческую жизнь. Вот только блага цивилизации интересуют далеко не всех.
Семья из деревушки Камбрия предпочла остаться в «средневековье». Мужчина по имени Барни Мориса вместе со своей женой и двумя детьми живет в деревянном вагончике без электричества и водопровода. Электроэнергию британцы получают от солнечных батарей, а в быту используют дождевую воду, которую фильтруют.
WMJ.RU
У Барни лошадь и цыганские кибитки, которые он сдает в аренду. Это и есть основной доход семьи. Кроме того, мужчина гастролирует как фолк-музыкант. Отказавшись от коммунальных услуг, британская семья платит в месяц только муниципальный налог, который составляет около 90 фунтов стерлингов (7400 рублей) в месяц.
С одной стороны, мы жертвуем, когда лишаем себя благ, но с другой — нам не нужно беспокоиться о деньгах и времени. Другие родители проводят больше времени на работе, чем со своими детьми. Мы выбрали другой путь. Мы живем в прекрасном месте и не опасаемся за безопасность детей — они спокойно могут бегать во дворе. Мне кажется, что люди берут от жизни больше, чем им требуется. К этому осознанию нужно прийти. Да, мы живем скромно, но мы счастливы!
— рассказал Барни журналистам Mirror.
WMJ.RU
Мужчина также отметил, что продукты они покупают в фермерском магазине, а готовят их на открытом огне. Еще у Барни есть плита, которая работает от газовых баллонов. А вот от холодильника британец отказался — продукты он хранит в холодном и темном месте. Овощи, фрукты и травы супруги выращивают на своем участке.
WMJ.RU
Мужчина надеется, что и другие люди последуют его примеру. Более того, он приглашает в гости людей из разных стран, чтобы те пожили настоящей деревенской жизнью.
У нас уже были гости из Австралии и Таиланда. Довольно интересно наблюдать, как люди отключаются от внешнего мира. В первый день они волнуются, а потом признаются — такой опыт помог им переосмыслить жизнь
— говорит Барни.
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Истории , WMJ.RU
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