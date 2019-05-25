Восстание против русского языка в 1978 году: чем были недовольны грузины

Многие историки называют грузинские «языковые» волнения 1978 года первой серьезной предтечей распада СССР — националистические тенденции, одержавшие победу в отдельно взятой советской республике, по их мнению, послужили тем краеугольным камнем, который спровоцировал повсеместный политический «сель» парада суверенитетов 1988 — 1991 годов, смывший в итоге Советский Союз с карты мира как государство

С чего все началось

Пламя массового народного гнева возгорелось от искры, оброненной «Зарей Востока» — в 1978 году грузинская газета, выходившая на русском языке, опубликовала статью нового проекта Конституции Грузинской ССР, где, в первую очередь, говорилось о первоочередном внимании к развитию русского языка, а уж потом о равноправии иных языков, используемых грузинским населением. Лексическая гегемония проектом грузинской конституции не подразумевалась — исключительными правами ни один язык не наделялся.

Двусмысленность толкования роли грузинского языка породила вначале сплетни, а потом и волнения — все помнили, что в прежней Конституции Грузинской ССР 1937 года грузинский язык являлся государственным, и это положение было четко прописано, без какой-либо «заботы о русском языке».

Кто поднял бучу

Всколыхнулась тбилисская интеллигенция — студенты, преподаватели вузов. Официального разъяснения газетной публикации не последовало, поэтому стремительно множившиеся слухи о языковой дискриминации грузин спровоцировали в апреле 1978 года в Тбилиси народные волнения. Массовые выступления сторонников главенства грузинского языка были организованы — активисты писали листовки с призывами выходить на демонстрации. Грузия, к слову была единственной республикой, где после принятия всесоюзной Конституции на уровне локального субъекта СССР возникли такие недовольства — аналогичные статьи главных законов республик Советского Союза писались под копирку, менялись только названия субъектов СССР. Конституция Союза Советских Социалистических Республик, которая была принята в 1977 году, способствовала усилению русификации СССР, в очередной раз умаляя национальное самосознание более десятка республик, в него входивших. Это задевало за живое, но в 1978 году только лишь Грузия активно воспротивилась такому лингвистико-политическому раскладу.

Хронология и персоналии недовольства

Еще до 1978 года в грузинских школах и вузах сократили часы грузинского языка, чему глухо противилась местная интеллигенция. Публикация «Зари Востока» высветила зримые острые углы этой проблемы.

Одними из главных заводил апрельского протеста были академик-языковед А. Шанидзе и дочь директора киностудии «Грузия-фильм» Тамрико Чхеидзе. Шанидзе бомбардировал местную прессу статьями о приоритете грузинского языка над русским, а Тамрико клеила листовки с призывами протестовать против новой редакции республиканской Конституции.

Апогей противостояния наступил 14 апреля, когда в центре Тбилиси обралась стотысячная толпа протестующих — старшеклассников, студентов, интеллигенции и просто неравнодушных людей. Это был поистине смелый поступок, потому что еще памятны были события, когда тбилисские политические протесты закончились кровавой бойней: со дня последней резонансной грузинской трагедии с более чем 20 погибшими и десятками раненых, довольно кровавого тбилисского восстания против низвержения культа личности Сталина, прошло сравнительно немного времени — 22 года.

Чем все это закончилось

Тогдашний глава республики Эдуард Шеварнадзе попытался было усмирить многотысячную толпу, напомнив митингующим о событиях 1956 года, когда мирных демонстрантов в Тбилиси расстреливали войска. Но участники митинга сминали милицейское ограждение и оттягивали перекрывавшие оцепление грузовики, скандируя лозунги в поддержку родного языка.

В этих экстренных условиях собралась сессия Верховного Совета Грузии, на которой большинством голосов была утверждена старая редакция статьи о главенстве грузинского языка в республике над остальными, он остался государственным и достойным «всемерного развития». Пока Э. А. Шеварнадзе не зачитал перед многотысячной толпой, собравшейся перед зданием Верховного Совета ГССР, принятую главу Конституции республики, митингующие не успокоились.

Последствия тбилисских волнений 1978 года для их активистов были по сравнению с событиями 1956 года почти «вегетарианскими» — никого не убили и не покалечили. На 5 лет только осудили кинооператора «Грузии-фильм» Автандила Имнадзе, который снимал все эти события (позднее срок ему снизили до 3 лет).