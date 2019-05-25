Как в СССР поступали с пионером, который сжёг галстук

Исключение из пионерской организации для большинства советских школьников было трагедией — они становились своего рода изгоями, которых должны презирать сверстники, достойные носить пионерский галстук.

Как происходило «разжалование»

По правде сказать, мальчишек и девчонок в СССР лишали права носить красный галстук и значок с Лениным в исключительных случаях. Часто — на определенное время (неделя, месяц). Потом «покаявшегося» и «осознавшего» восстанавливали в рядах пионерии.

Исключение из пионерской организации было целым ритуалом — для этого собирался весь пионерский отряд, вопрос решался общим голосованием, как у взрослых — если две трети пионеров поднятием рук выражали свое согласие с исключением и оно утверждалось на совете дружины, пионера «разжаловали».

Что надо было для этого натворить

Исключить могли за многие проступки — за плохую успеваемость и злостное нарушение дисциплины. Потенциальными кандидатами на выбывание были курильщики и прогульщики уроков. На заре советской власти без разговоров выгоняли из рядов пионерии детей «врагов народа» и «социально чуждых элементов» (священников, сектантов). Хотя последние, следуя родительскому наказу, и сами не особо рвались вступать в пионеры.

«Разжаловали» пионера, если он был уличен в актах непотребства по отношению к вождю Ульянову-Ленину, к знамени пионерской организации и к его частице — красному галстуку. Дети большие выдумщики насчет разнообразных проказ. Были случаи, когда школьники жгли галстуки, разбивали бюсты Ильича или попросту не носили галстук. Последнее нарушение каралось временной «опалой» — ребенка могли «вывести за штат» пионерской организации на месяц-другой.

На пионеров накладывались определенные обязанности. Если школьник уклонялся от их выполнения, то это тоже могло послужить причиной его исключения из рядов организации.

Исключить могли также за какой-нибудь разовый, часто совершенно случайный поступок. К примеру, одна лишенная звания пионерки девочка на уборке картофеля нечаянно залепила клубнем в лицо секретарю горкома ВЛКСМ — метила в одноклассника и промахнулась.

Чем провинились знаменитости

Советского драматурга, сценариста и поэта Александра Володина в шестом классе выгнали из пионеров… за любовь к артисту Качалову: в людоедские довоенные годы кто-то увидел портрет импозантного актера на стене над кроватью Саши и донес. Володину устроили показательную обструкцию и публично, на линейке, сняли с мальчика галстук. При этом было сказано, что в Гражданскую войну таких, как Саша, расстреливали.

Политика и историка Юрия Афанасьева исключили из пионеров за «идеологическую диверсию». На Юрия донес ябеда (Афанасьев курил в туалете). Юра бросил горящий окурок в иудушку и «бычок» попал на пионерский галстук доносчика, прожег в нем дыру. За посягательство на частицу красного знамени шестиклассника исключили из пионеров и на две недели — из школы.

Back in the USSR

Пионерия в том виде, в котором она была, уже более четверти века не существует — организация распущена вместе с ВЛКСМ в сентябре 1991 года. Однако угроза исключения из пионеров все равно существует, и это вполне серьезно! Коммунисты Санкт-Петербурга в 2011 году пригрозили американской актрисе русского происхождения Маргарите Левиевой , что если она согласится играть девушку Бонда в очередном фильме знаменитой бондианы, то ее исключат из пионеров, куда Риту приняли в 1989 году.