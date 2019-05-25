Как появились слова «туфта» и «зэк»

За словами, которые мы произносим, не задумываясь, часто скрывается целая история, подчас трагическая.

Слово «Туфта» перекочевало в разговорный язык из жаргона. Его возникновение связано со строительством Беломорского-Балтийского канала, одной из первых крупных строек молодой страны. При этом Сталин потребовал, чтобы строительство было максимально дешевым и быстрым.

Так как свободный человек работать только за еду не может, на строительство бросили заключенных со всей страны. Инструменты были выделены самые примитивные — тачки, топоры, лопаты. Скалы взрывали аммоналом. Материалы применяли также дешевые и местные — дерево, песок и камень.

На строительство отправляли и инженеров, обвиняемых во «вредительстве». При этом, если технических специалистов не хватало, их могли арестовывать специально для стройки по вымышленным обвинениям.

Люди жили в холодных бараках и шалашах, а иногда и вовсе ночевали прямо возле строительства, на голом снегу.

При этом труд заключенных, среди которых были не только уголовники, но и репрессированные и спецпереселенцы, гордо назывался перековкой. Впрочем, в большинстве своем люди не «перековывались», а просто погибали.

Каждый работник был обязан выполнять дневную норму. В обратном случае ему давали неполный паек. При перевыполнении плана премировали также едой, особо отличившиеся могли даже выбрать себе блюдо. Кстати, аммоналом называли и хлеб, выдаваемый заключенным, за его вид и вкус. А также за эффект, оказываемый на организм.

Если же заключенный пытался избежать работы или занимался приписками, то ему могли добавить новый срок или расстрелять. Впрочем, очень скоро приписками стало заниматься и само лагерное начальство, так как сдать канал в сроки, установленные Сталиным, было невозможно. Тогда было приказано уменьшить глубину канала и понизить качество работы. Заключенные между собой назвали это техникой учета фиктивного труда — и по моде тех лет, сократили до аббревиатуры — туфта. Так появилось выражение «гнать туфту».

Беломорканалу мы обязаны и словом «зэк». Его придумал начальник ГУЛАГа Лазарь Коган, так как называть лагерников товарищами посчитал преждевременным. Зэк расшифровывается как «заключенный каналоармеец», так как строительству придавали характер военной операции — создавали штабы и роты.