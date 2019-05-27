Опасные связи: сколько советских женщин получило алименты от немцев во время Второй мировой

1 июня 1941 года в преддверии нападения гитлеровских войск на СССР уполномоченный министерства продовольствия и сельского хозяйства Третьего рейха Герберт Бакке, кстати, выходец из Российской империи, издал секретное постановление, которому должны были следовать все немецкие должностные лица на оккупированных территориях.

Уверенный в быстрой и лёгкой победе гитлеровских войск над Красной Армией, он разработал «12 заповедей поведения немцев на Востоке и их обращения с русскими», чтобы в час, когда СССР объявит о своей капитуляции, все винтики в новой большой Германии функционировали без сбоя.

12 заповедей

Деля шкуру неубитого медведя, Бакке требовал от представителей администрации и гражданских лиц, ответственных за организацию работ и обеспечение продовольствием населения в занятых войсками вермахта районах, «упорной и неустанной деятельности».

Призывая их оперативно и смело принимать решение, нести ответственность за него, этот документ поощрял тех, кто ошибался, делая что-то, и клеймил тех, кто из-за страха ничего не предпринимал.

В заповедях воспевались молодые специалисты, которые своим стремлением к труду, настойчивостью в достижении высоких целей, исполнением жестоких и беспощадных приказов, проявлением инициативы должны были доказать, что государство может доверять им, рассчитывая на их потенциал.

В постановлении однозначно предписано держаться отстранённо по отношению к русскому населению, ни при каких условиях не вступать с ним в переговоры, а общаться только лишь приказами и требованиями, чтобы жители оккупированных областей понимали, что перед ними стоят руководители, которым следует беспрекословно подчиняться.

Не пытаясь изменять привычный образ жизни русского человека, немецкие начальники должны были открыть молодежи глаза на ошибочность коммунистической доктрины.

Называя русских сентиментальными людьми с женской натурой, Бакке завещал немцам во всех вопросах проявлять нордическую стойкость, и особенно остерегал их от совместного распития алкоголя, который нивелирует все должностные и прочие различия, обнажая истинную человеческую сущность.

Отговаривал он фрицев и от философских диспутов с жителями СССР, поскольку считал, что в этом виде «вооружения» Германия проигрывает сопернику с восточного фронта, который может диалектически заговорить любого врага, вызвав у него сомнение в правильности собственных действий.

Особую опасность в этой связи представляли советские женщины, которые обладали удивительной способностью тлетворно влиять на характер немцев, пробуждая в них гуманистические ценности.

Именно по этой причине в 8 заповеди Бакке немецким сотрудникам категорически запрещалось вступать в любые виды связи с русскими девушками и женщинами.

Чистота арийской крови

Однако основная причина, по которой немцам воспрещалось контактировать с русскими женщинами на оккупированных территориях, заключалась в попытке соблюдении нацистской доктрины о «чистоте крови».

Один из идеологов Третьего рейха Генрих Гиммлер в 1939 году издал приказ, по которому интимные отношения военнослужащих СС и полиции с представителями низшей неарийской расы приравнивались к «преступлению против немецкой крови».

Историк Борис Ковалёв , исследовавший трофейные документы, хранящиеся в Государственном архиве социально-политической истории, писал, что с 1942 года фашистские руководители рекомендовали командованию вермахта при размещении немецких военных в русских избах, следить, чтобы в одной комнате одновременно проживало 3-4 солдата. Таким образом, они пытались пресечь контакты немцев с русскими женщинами, которые относились к категории «унтерменш», то есть «недочеловек».

В том же году, по сведениям историка Сергея Дробязко, армейское руководство выпустило циркуляр, один из пунктов которого гласил, что «русские женщины недостойны внимания немецкого солдата» и за порочную связь с ними боец должен быть наказан тюремным сроком.

А Гиммлер, в октябре 1943 года всё ещё веривший в победу Гитлера, аргументировал существование этого запрета циничным заявлением о том, что славяне это всего лишь «смесь народов из низших рас с вкраплениями нордической крови, неспособная к поддержанию порядка и к самоуправлению».

Нарушение закона

Несмотря на то, что полевые суды вермахта время от времени устраивали показательные процессы над солдатами, уличёнными в преступных связях с русскими женщинами, в действительности военное руководство Восточного фронта смотрело сквозь пальцы на контакты подобного рода.

Принимая во внимание тяжёлое положение военных, не один год лишённых нормального человеческого существования в условиях мирной жизни, немецкое командование не запрещало бойцам утолять физиологический голод со славянскими барышнями.

Но чтобы хоть как-то контролировать эту интимную сферу, военачальники ратовали за открытие публичных домов, причём для удовлетворения потребностей офицерского состава приглашались дамы лёгкого поведения из Европы, а для снятия напряжения рядовых набирались женщины из местных.

Эти заведения пользовались чрезвычайной популярностью в солдатской среде, никого из них не интересовала национальность обслуживавших их представительниц прекрасной половины человечества.

Большинство русских жриц любви работали в домах терпимости по собственному желанию, идя на сотрудничество с врагом, они обеспечивали себя продуктами пропитания, что в условиях голода было весьма высокой платой.

Согласно документу, датированному 1942 годом, в оккупированном городе Псков ощущалась острая нехватка публичных домов, поэтому командование вермахта приняло решение организовать «институт санитарно-поднадзорных женщин», иными словами привлечь на помощь свободных проституток.

Дабы избежать распространения венерических заболеваний, все новые кадры должны были зарегистрироваться в компетентных органах, получить контрольную карточку и регулярно проходить медицинский осмотр.

Но наряду с добровольным сексуальным сотрудничеством существовало насильственное склонение славянок к занятию проституцией, а в прифронтовой полосе постоянно происходили акты надругательства над попавшими в фашистские руки женщинами и девочками.

Дети любви

О том, что директивы, спускаемые сверху, не имели практической значимости, красноречиво доказывают факты выплаты алиментов русским женщинам, у которых в результате связи с немецкими солдатами родился ребёнок.

Подобные выплаты осуществлялись в нескольких оккупированных городах, в частности в Орле, но для получения материальной помощи необходимо было привести доказательства отцовства военнослужащего сил вермахта. В качестве подтверждения слов она могла предоставить командованию какую-нибудь личную вещь солдата, будь-то фотокарточка или платок, либо привести с собой свидетелей их романа.

По оценкам некоторых западных историков за годы Великой Отечественной войны в общей сложности на свет появилось до 1 000 000 детей со смешанной русско-немецкой кровью.