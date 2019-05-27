Нательные кресты и другие вещи, которые сибиряки закапывали под домом

Эта странная традиция была распространена на Руси тысячелетиями и сохранялась вплоть до конца XVIII века, а в некоторых местах встречается и сейчас. Правда, не везде, а на северо-западе России: в Новгороде и на Ладоге; и в западной части Сибири, куда активно переселялись выходцы из новгородской земли.

Отдельные случаи встречались в Суздале и в Залесском Ярополче; ученые тоже связывают их с перемещениями новгородцев. Речь идет о «строительной жертве», в качестве которой русские издревле использовали домашний скот — птицу, коров и коней, а то и людей. Несмотря на запрет подобного жертвоприношения Русской православной церковью , обряд продолжали практиковать и в XIX веке, используя для этого разные предметы: монеты, перстни, зерно и даже хлеб, а на Украине даже в это время в жертву приносили быков и коров.

Основа здания — череп?

Обычай этот уходит корнями в кровавые языческие времена, когда существовал культ головы — вместилища души и силы человека или животного. Из этого культа и проистекал обычай строить жилье — от княжеского терема до простой избы, — «на голове». Самые первые строительные жертвы были найдены в Новгороде советскими археологами еще в 1953 году. На Ильинском раскопе XI века были обнаружены останки жертвенного коня, причем голова его лежала отдельно от туши; на ногах животного сохранились путы, а рядом были положены кнут и свечи. Здесь же под остатками древних жилищ были найдены черепа быков с рогами. Оказалось, что неотъемлемой частью жертв у древних новгородцев и жителей Старой Ладоги были ковши и братчины — чаши для братания, которые символизировали вместилище души покойника. Например, в Старой Ладоге археолог Евгений Александрович Рябинин нашел заготовку ковша под наковальней древней кузницы. Закладывали под строение и лошадиные черепа — в том же Новгороде было найдено около сорока таких «закладок», что говорит о повсеместном распространении языческих поверий в Новгороде. Одни из них лежали под венцами домов справа от входа, а другие — под углами. Самая поздняя жертва датируется XV веком. Подобные «заклады» археологи встречали в Старой Русе, в Городке на Ловати, в Риге, в Суздале. Часто суеверные люди использовали черепа собак и домашних животных, которые закладывали под углы, но иногда клали черепа под фундамент русской печи, а на Рюриковом Городище в Приильменьи в качестве такой жертвы нашли останки целой коровы, а у хлебных печей, устроенных во дворах, обнаружили девять коровьих черепов, лежащих полукругом. В Ярополче Залесском в XII–XIII веках черепа коровы опускали в подвал и там закапывали. Такие же «заклады» в подполах обнаружили под Нижним Новгородом в поселении Нижнее Константиново-I.

Странности Мангазеи

При переселении в Сибирь русские принесли с собой и языческие пережитки. Например, в Ляпинском остроге (Ханты-Мансийский АО) под стеной острога кто-то закопал два собачьих черепа. Много «закладов» археологи нашли в Мангазее: это черепа и скелеты собак, магические круги из разных предметов, преднамеренно порванная кожаная обувь, сломанные ножи, женские гребни, украшения и даже… нательные кресты! Самыми удивительным находками были деревянные и костяные фаллосы. Все эти «жертвы» строители помещали под заваленками, под венцами, под фундаментами печей и даже просто под полом. Зачем же они были нужны?

Жертва богам?

Обычай этот действительно древний и уходит корнями в человеческие жертвоприношения, когда в основание строений, чтобы умилостивить богов, замуровывали то убитых рабов, то младенцев. Было это распространено не только в древнем Вавилоне или в Месопотамии, но и на Руси и практиковалось даже в христианские времена. Например в украинском городе Василёве на раскопках храма археологи нашли «закладную жертву» — тело мужчины, которого убили, расчленили и положили в каменный гроб под пол, дополнив погребение сожженной едой и костями жертвенных животных. А в фундамент под стеной храма живьем замуровали двух годовалых детей. Стена в этом месте пошла трещинами, и язычники осуществили «ремонт», умилостивив своих кровожадных богов.

Умиротворяли друидских духов?

Есть версия, что жертва связана с умиротворением духов, обитающих в земле, которые всегда считались самыми кровожадными. Но российский этнограф Дмитрий Константинович Зеленин объяснял строительную жертву еще более древними верованиями — поклонением тотемам-деревьям и духам, которые в них якобы обитали. Так как на Руси дома строили из бревен, табу на вырубку деревьев, каждое из которых считалось священным, нарушалось. Кровавой жертвой славяне старались умилостивить духов, чтобы те не пришли мстить. Сначала им «отдавали» детей, женщин и мужчин, а позже стали приносить в жертву домашний скот и даже вещи. Язычники считали, что изображение мужского полового члена, закопанное под печкой, отпугнет чертей, шерсть — даст тепло, а воск — послужит оберегом.

Их спасал «дух» коня?

Что же касается конских черепов, то ученые относят традицию закладывать их под фундамент жилищ к культу коня, который существовал в Древней Руси. Древние славяне верили, что лошадь может не только унести от врага, но и отпугнуть его. Убивая жертвенную лошадь, они надеялись, что дух животного сохранит дом от несчастий. Если невозможно было принести в жертву коня, то под дом закладывали его изображение — игрушку, подвеску.

«Строительная жертва» жива?

К сожалению, никакие запреты церковников не повлияли на людей. Многие до сих пор при строительстве дома кладут под нижние венцы домов монеты и украшения. Правда, вместо кровавых жертв теперь делают жертвы бескровные, а часто даже церковными предметами — ладаном, освещенными церковными свечами, что только усугубляет грех людей перед Богом. Правда, в некоторых местах деньги стали чаще отдавать строителям, чтобы те «не ленились». Тем не менее, суеверия живучи. Например, в городе Ангарске Иркутской области, при ремонте в одном из домов в старой части города, которая была построена в конце 1940-х годов, под полом обнаружили скелет собаки. Была ли это «закладная жертва» судить сложно, но факт остается фактом.