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Какие съедобные грибы появляются раньше всего 

Рамблер 8 часов назад
Фото: pixabay
Грибы считаются непременным символом осени, однако уже в конце весны можно смело развлечь себя «тихой охотой» и побаловать грибными блюдами.

Вешенки

Эти грибы можно найти на пнях и поваленных деревьях в лиственных лесах. Их отличают шляпки, похожие на раковины с завернутыми внутрь краями, и тонкие жесткие ножки. Размер шляпок может доходить до 18 сантиметров. Старые вешенки могут быть белыми, цвет молодых варьируется от серого до фиолетового.
Вешенки отлично подходят для супов, жареных и тушеных блюд, их можно сушить, мариновать, засаливать.
Depositphotos

Луговые опята

Эти грибы растут на открытых участках — в садах, лугах, на опушке леса. У этих грибов шапки, похожие на шары и тонкие ножки с пояском. Нижняя часть ножки покрыта чешуйками. Не боятся засухи, в сырости появляется налет слизи. Шляпка опенка может достигать 9 сантиметров. Цвет варьируется от желтого до красно-коричневого, но под прямым действием солнечных лучей он светлеет. Луговые опята растут группами, иногда срастаясь краями шляпок.
Луговые опята используют в консервации, они подходят и для жарки.
Depositphotos

Сморчки и строчки

Эти сумчатые грибы — короли весеннего грибного сезона. Строчки (гигантский и пучковый) выбирают сосновые леса с песчаным грунтом. Их отличает характерная шляпка с бороздами и вмятинами, чем-то напоминающая мозг, обычно бежевого или коричневого цвета. Ножка находится в земле.
Конические сморчки можно найти на полянах и опушках хвойных лесов с песчаной почвой. Они любят освещенные места. У конических сморчков цилиндрическая форма, борозды на шляпке напоминают соты. Как и у строчков, ножки у них пустые.
Эти грибы — желанные гости на любом столе, однако сначала их нужно тщательно выварить.
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