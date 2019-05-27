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Умер последний самец суматранского носорога 

Рамблер 8 часов назад
Фото: wikipedia.org
Последний в Малайзии суматранский носорог Тэм умер в заповеднике "Табин" на острове Калимантан. Об этом сообщает The New Straits Times со ссылкой на министра туризма, культуры и окружающей среды страны Датук Кристину Лью.
Последние недели носорогу оказывали паллиативную помощь. Смерть наступила из-за старости, но более точная причина будет известна после вскрытия.
Носорог был пойман в дикой природе в августе 2010 года и с тех пор жил в заповеднике. Геном Тэма удалось сохранить. Министр выразила надежду, что когда-нибудь появятся технологии, которые смогут воспроизвести из этого генома носорога, чтобы сохранить вид.
После смерти Тэма в Малайзии осталась только одна самка суматранского носорога Иман. Похоже, она — последний суматранский носорог, найденный в дикой природе.
Истории , Иман
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