Умер последний самец суматранского носорога

Последний в Малайзии суматранский носорог Тэм умер в заповеднике "Табин" на острове Калимантан. Об этом сообщает The New Straits Times со ссылкой на министра туризма, культуры и окружающей среды страны Датук Кристину Лью.

Последние недели носорогу оказывали паллиативную помощь. Смерть наступила из-за старости, но более точная причина будет известна после вскрытия.

Носорог был пойман в дикой природе в августе 2010 года и с тех пор жил в заповеднике. Геном Тэма удалось сохранить. Министр выразила надежду, что когда-нибудь появятся технологии, которые смогут воспроизвести из этого генома носорога, чтобы сохранить вид.