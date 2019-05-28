«Пусть земля будет пухом» или «Царствия тебе Небесного»: что желать православному покойному

«Пусть земля тебе будет пухом» — эту фразу часто говорят, обращаясь к усопшему. Однако люди порой даже не задумываются, что означают эти слова и как они появились в нашей речи.

Предложение «Пусть земля тебе будет пухом» имеет довольно древние корни, уходящие еще в те времена, когда на земле главенствовало язычество. По мнению большинства историков, оно пришло к нам из Древнего Рима, где эти слова звучали на латыни как Sit tibi terra levis.

Пожелание «земли из пуха» использовали в своих произведениях некоторые римские поэты и философы. Так, в стихах некоего Марка Валерия Марциала есть такие строки: «Sit tibi terra levis, molliquetegaris harena, Ne tua non possint eruere ossa canes», иначе говоря «Пусть земля тебе будет пухом и мягко покрывает тебя песок, так, чтобы собаки смогли вырыть твои кости».

Что же означала эта фраза для римлян: пожелание добра или, напротив, она служила проклятием?

Несомненно, с точки зрения современного человека, продолжение расхожего латинского выражения Sit tibi terra levis у Марциала звучит, как пожелание зла и мучений даже после смерти. Тем не менее не стоит забывать, что речь идет все-таки о языческом периоде, следовательно трактовать слова поэта в ключе сегодняшней культуры, цивилизации или религии не стоит.

Аббревиатуру пожелания Sit tibi terra levis — S. T. T. L. — археологи обнаруживают на многих могильных камнях тех времен. Существовали, кстати, различные трактовки этой фразы: T. L. S. — Terra levis sit (Да будет земля пухом), или S. E. T. L. — Sit ei terra levis (Пусть сему земля будет пухом). Дело в том, что зачастую язычники верили в то, что душа после кончины человека никуда из тела не исчезает, а потому при желании покойник может повернуться, сесть, встать или даже уйти куда-либо. Вот именно для того, чтобы усопшему было удобно лежать в могиле или в случае чего выбраться из нее наружу, ему и желали «земли пухом».

Некоторые люди ошибочно считают, что выражение «Пусть земля тебе будет пухом» абсолютно идентично пожеланию «Царствия Небесного».

Однако православные священники утверждают, что это далеко не так. По их мнению, Sit tibi terra levis — фраза языческая, и к христианству она не имеет никакого отношения. Ведь, согласно христианскому учению, душа в мертвом теле не остается, а покидает его, устремляясь на суд Божий. А значит, эту фразу не стоит произносить верующему человеку.