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Что мы сделали неправильно в 90-ые 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА "Новости"
Последнее десятилетие ХХ века в России оказалось бурным и, как сказал бы Михаил Горбачев, "судьбоносным". Многие еще помнят 2 января 1992 года, когда начались "гайдаровские" реформы и цены за день выросли примерно в три раза. Однако те же люди помнят и то, что до этих реформ магазинные полки пустовали и в ходу были анекдоты такого сорта:
"Вбегает мужик в магазин с авоськой, спрашивает: "А мяса нет?". Продавец: "Мужчина, в нашем магазине нет рыбы. Мяса нет в магазине напротив".

Гайдаровские реформы

Перевод экономики на "рыночные" рельсы был единственно возможным шагом, но был сделан слишком резко, считают экономисты. Это дало свободу торговли, в том числе внешней, легальную конвертацию рубля и привело к насыщению потребительского рынка и подъему потребительских стандартов с "крепостных деревенских" до европейских. Люди получили возможность переезжать, выезжать за границу и в целом стали на порядок мобильнее. Однако это касалось только тех, кто мог и хотел работать. Пенсионеры, одинокие матери и прочие уязвимые части населения были поставлены на грань выживания.

Внешняя политика

Главные ошибки 90-хх лежат в политической, а не в экономической области. Внешнеполитические переговоры, которые вел Ельцин, проводились второпях (на что указывал Солженицын), дележ бывшего советского пространства делался "с плеча". Известна фраза Ельцина в адрес национальных республик: "Берите столько суверенитета, сколько сможете".

Отказ от люстрации

Этот термин означает законодательные ограничения, вводимые после смены власти для урезания прав сторонников прежней власти. В России в 90-ые годы, особенно в самом начале "ельцинской" эры, много говорилось об открытии архивов КГБ-НКВД, о люстрации КПСС и ограничении доступа к властным ресурсам сотрудникам этих двух организаций. Однако слова остались словами, и власть бывшие комсомольцы, коммунисты и сотрудники КГБ не потеряли.

Разгул криминала

1990-ые были временем банд и рекетиров. Отсутствующая защита предпринимателей со стороны полиции привела к множеству заказных убийств. Были недели, когда в Москве ежедневно сообщали о смерти очередного бизнесмена. В такой обстановке развивать бизнес было нереально.
"Русские сами поверили в свою пропаганду про звериный оскал капитализма и построили такой "капитализм", который на Западе был разве что в Чикаго в 1930-хх годов", отмечали западные политологи того времени.
Комментарии
Истории , Михаил Горбачев , КПРФ , КПСС
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