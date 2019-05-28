Чем на самом деле был «уникальный метод» Илоны Давыдовой

Более двадцати лет назад по всем теле— и радиопрограммам России рекламировались кассеты с уникальным авторским аудиокурсом обучения английскому языку от Илоны Давыдовой. Стоил курс огромные по тому времени деньги (известны случаи, когда люди брали кредит на покупку кассет). Но кто такая была Илона Давыдова?

Эмигрантка из СССР

Илона Давыдова родилась в КБАССР, в городе Нальчике, и в 1980 году вместе с родителями, будучи еще школьницей, эмигрировала в США. В 1989 году молодая предприимчивая женщина вернулась в СССР на волне "перестройки", привезя с собой, по собственным словам, "лучшее, что можно было забрать из Америки — опыт выживания".

Реклама — двигатель торговли

Если достаточно долго рекламировать что угодно, это "что угодно" начнет хорошо продаваться. Все проблема обычно в высокой стоимости рекламы. Однако, на счастье Илоны, в СССР на рубеже 90-хх годов теле и радиореклама стоила копейки, а курс доллара к рублю был очень выигрышным для американцев. В те годы не только Илона Давыдова, но и многие другие "бывшие наши" вернулись в страну, вооруженные опытом выживания при капитализме, чтобы заработать на новом огромном рынке.

Обучение на подсознательном уровне

Для продажи товара, который легко перезаписать или подделать, надо сделать его уникальным. Сообщалось, что оригинальные дорогие аудиокассеты с курсом английского содержат некие сигналы, не передающиеся при переписывании на новый носитель, поэтому покупать перезапись нельзя — не сработает. Однако специалисты петербургской фирмы "Центр речевых технологий" (ЦРТ), проведя экспертизу аудиокассет, "гипнотических" аудио-отметок не нашли и пришли к выводу, что это всего лишь рекламная уловка.

Работал ли аудиокурс

Да, улучшить свое знание английского с помощью аудиокурса было возможно, особенно если обучающийся был "аудиалом". Различные слова, диалоги, готовые фразы и "повторяйте за мной" помогали закрепить результат. Единственный момент — цены на аудиокурс были невероятно завышены, ведь примерно все то же самое старательный человек мог получить от любого профессионального обучающего аудиокурса. Впрочем, в те же времена и набор кастрюль пытались продавать по стоимости автомашины.